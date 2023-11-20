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Война не закончится так быстро, как хочется, — Зеленский о ситуации на поле боя

20 ноября 2023 12:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Война не закончится так быстро, как хочется, — Зеленский о ситуации на поле боя
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с иностранными журналистами 20 ноября заявил, что "война не закончится так быстро, как хотелось". На фронте идут и это не кино, а ужасные реалии.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

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Зеленский рассказал о ситуации на поле боя

Во время встречи с журналистами Зеленский рассказал о ситуации на поле боя, высокой мотивации и решительности украинского народа и вере в победу. В то же время, отметил важность сохранения внимания мира к нашим усилиям в борьбе за свободу и свое государство и подчеркнул, что это не кино, а страшные реалии, где гибнут люди.

"Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ожидают, что в событиях не будет длинных пауз, что картинка перед глазами всегда будет меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы. Но для нас, для наших воинов это не кино. Это наши жизни. Это ежедневный тяжелый труд. И завершится все не так быстро, как нам хотелось бы, но мы не имеем права опускать рук и не сделаем этого", — акцентировал президент.

Кроме того, вместе с иностранными журналистами он обсудил дальнейшее сотрудничество по борьбе с российской пропагандой и нарративами, которыми пользуются противники поддержки Украины. Также обсуждалось украинское видение справедливого мира на основе Формулы мира.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский встретился с журналистом Fox News, который весной 2022 года попал под обстрел РФ.

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