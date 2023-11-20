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Зеленський зустрівся з журналістом Fox News, який навесні 2022 року потрапив під обстріл РФ

20 листопада 2023 10:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський зустрівся з журналістом Fox News, який навесні 2022 року потрапив під обстріл РФ
Зустріч Зеленського з журналістом Fox News Бенджаміном Холлом. Фото: Telegram Зеленського
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Володимир Зеленський провів зустріч з журналістом Fox News Бенджаміном Холлом. Він навесні 2022 року потрапив під російський обстріл на Київщині й був важко поранений.

Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.

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Зеленський зустрівся з журналістом Fox News, який був поранений

Навесні 2022 року знімальна група Fox News потрапила під обстріл на Київщині. Тоді загинули оператор Пʼєр Закржевський та фіксерка Олександра Кувшинова, а журналіст Бенджамін Холл був важко поранений.

"Зараз, під час зустрічі з Бенджаміном, журналістом The Sun Жеромом Старкі, генеральним директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, подякував їм за висвітлення української боротьби з російською агресією", — зазначив Зеленський.

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Представники Fox News на зустрічі з Зеленським. Фото: Зеленський
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Зеленський зустрівся з гендиректором Fox Corporation Мердоком. Фото: Зеленський
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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що 18 листопада у Херсоні під ворожий обстріл потрапив волонтер. Під час атаки ворога він перебував у власному автомобілі.

Крім того, На Запоріжжі росіяни завдали трьох ракетних ударів по Комишуваській громаді 18 листопада. Внаслідок цього є загиблі та поранені. Поліція документує наслідки воєнного злочину російських загарбників.

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