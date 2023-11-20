Зеленський зустрівся з журналістом Fox News, який навесні 2022 року потрапив під обстріл РФ
Володимир Зеленський провів зустріч з журналістом Fox News Бенджаміном Холлом. Він навесні 2022 року потрапив під російський обстріл на Київщині й був важко поранений.
Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.
Зеленський зустрівся з журналістом Fox News, який був поранений
Навесні 2022 року знімальна група Fox News потрапила під обстріл на Київщині. Тоді загинули оператор Пʼєр Закржевський та фіксерка Олександра Кувшинова, а журналіст Бенджамін Холл був важко поранений.
"Зараз, під час зустрічі з Бенджаміном, журналістом The Sun Жеромом Старкі, генеральним директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, подякував їм за висвітлення української боротьби з російською агресією", — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що 18 листопада у Херсоні під ворожий обстріл потрапив волонтер. Під час атаки ворога він перебував у власному автомобілі.
Крім того, На Запоріжжі росіяни завдали трьох ракетних ударів по Комишуваській громаді 18 листопада. Внаслідок цього є загиблі та поранені. Поліція документує наслідки воєнного злочину російських загарбників.
Читайте Новини.LIVE!