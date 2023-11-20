Зеленский встретился с журналистом Fox News, попавшим весной 2022 года под обстрел РФ

Встреча Зеленского с журналистом Fox News Бенджамином Холлом. Фото: Зеленский

Владимир Зеленский провел встречу с журналистом Fox News Бенджамином Холлом. Он весной 2022 года попал под российский обстрел в Киевской области и был тяжело ранен.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

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Весной 2022 года съемочная группа Fox News попала под обстрел в Киевской области. Тогда погибли оператор Пьер Закржевский и фиксер Александра Кувшинова, а журналист Бенджамин Холл был тяжело ранен.

"Сейчас, во время встречи с Бенджамином, журналистом The Sun Жеромом Старки, генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, поблагодарил их за освещение украинской борьбы с российской агрессией", — отметил Зеленский.

Представители Fox News на встрече с Зеленским. Фото: Зеленский

Зеленский встретился с гендиректором Fox Corporation Мердоком. Фото: Зеленский

Скриншот поста Зеленского

Напомним, что 18 ноября в Херсоне во вражеский обстрел попал волонтер. Во время атаки врага он находился в собственном автомобиле.

Кроме того, в Запорожье россияне нанесли три ракетных удара по Камышевской общине 18 ноября. В результате погибли и ранены. Полиция документирует последствия военного преступления российских захватчиков.