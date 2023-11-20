Зеленский встретился с журналистом Fox News, попавшим весной 2022 года под обстрел РФ
Владимир Зеленский провел встречу с журналистом Fox News Бенджамином Холлом. Он весной 2022 года попал под российский обстрел в Киевской области и был тяжело ранен.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.
Зеленский встретился с раненым журналистом Fox News
Весной 2022 года съемочная группа Fox News попала под обстрел в Киевской области. Тогда погибли оператор Пьер Закржевский и фиксер Александра Кувшинова, а журналист Бенджамин Холл был тяжело ранен.
"Сейчас, во время встречи с Бенджамином, журналистом The Sun Жеромом Старки, генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, поблагодарил их за освещение украинской борьбы с российской агрессией", — отметил Зеленский.
Напомним, что 18 ноября в Херсоне во вражеский обстрел попал волонтер. Во время атаки врага он находился в собственном автомобиле.
Кроме того, в Запорожье россияне нанесли три ракетных удара по Камышевской общине 18 ноября. В результате погибли и ранены. Полиция документирует последствия военного преступления российских захватчиков.
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