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Зеленский встретился с журналистом Fox News, попавшим весной 2022 года под обстрел РФ

20 ноября 2023 10:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский встретился с журналистом Fox News, попавшим весной 2022 года под обстрел РФ
Встреча Зеленского с журналистом Fox News Бенджамином Холлом. Фото: Зеленский
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Владимир Зеленский провел встречу с журналистом Fox News Бенджамином Холлом. Он весной 2022 года попал под российский обстрел в Киевской области и был тяжело ранен.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

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Весной 2022 года съемочная группа Fox News попала под обстрел в Киевской области. Тогда погибли оператор Пьер Закржевский и фиксер Александра Кувшинова, а журналист Бенджамин Холл был тяжело ранен.

"Сейчас, во время встречи с Бенджамином, журналистом The Sun Жеромом Старки, генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, поблагодарил их за освещение украинской борьбы с российской агрессией", — отметил Зеленский.

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Представители Fox News на встрече с Зеленским. Фото: Зеленский
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Зеленский встретился с гендиректором Fox Corporation Мердоком. Фото: Зеленский
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Скриншот поста Зеленского

Напомним, что 18 ноября в Херсоне во вражеский обстрел попал волонтер. Во время атаки врага он находился в собственном автомобиле.

Кроме того, в Запорожье россияне нанесли три ракетных удара по Камышевской общине 18 ноября. В результате погибли и ранены. Полиция документирует последствия военного преступления российских захватчиков.

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