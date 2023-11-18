Загарбники завдали удару по Запорізькій області, серед загиблих співробітники ДСНС

Наслідки обсрілу Запорізької області. Фото: Національна поліція

На Запоріжжі росіяни завдали трьох ракетних ударів по Комишуваській громаді. Внаслідок є загиблі та поранені. Поліція документує наслідки воєнного злочину російських загарбників.

Про це повідомили в Національній поліції Україні.

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"Ворог підступно двічі атакував ракетами (тип встановлюється) мирний населений пункт. Внаслідок перших двох влучань поранення отримали четверо місцевих жителів, сталося займання житлового будинку", — говориться у повідомленні.

Коли ж на місце події прибули поліцейські та рятувальники, військові країни-терориста здійснили повторний обстріл.

Загинули двоє співробітників ДСНС, ще троє їхніх колег отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Пошкоджений росіянами будинок. Фото: Національна поліція

Наслідки російського обстрілу. Фото: Національна поліція

Раніше ми повідомляли,що минулого тижня на Запорізькому напрямку бійці бригади оперативного призначення "Спартан" взяли в полон чотирьох російських військових. Вони намагались відновити втрачені позиції на фронті.

Нагадуємо, що в кількох районах Запоріжжя було чутно вибухи. Повідомляється, що потужний вибух стався на Дніпропетровщині.