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Загарбники завдали удару по Запорізькій області, серед загиблих співробітники ДСНС

18 листопада 2023 16:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Загарбники завдали удару по Запорізькій області, серед загиблих співробітники ДСНС
Наслідки обсрілу Запорізької області. Фото: Національна поліція
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Запоріжжі росіяни завдали трьох ракетних ударів по Комишуваській громаді. Внаслідок є загиблі та поранені. Поліція документує наслідки воєнного злочину російських загарбників.

Про це повідомили в Національній поліції Україні.

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Росіяни завдали удару по Запоріжжю

"Ворог підступно двічі атакував ракетами (тип встановлюється) мирний населений пункт. Внаслідок перших двох влучань поранення отримали четверо місцевих жителів, сталося займання житлового будинку", — говориться у повідомленні. 

Коли ж на місце події прибули поліцейські та рятувальники, військові країни-терориста здійснили повторний обстріл. 

Загинули двоє співробітників ДСНС, ще троє їхніх колег отримали поранення різного ступеня тяжкості.

запоріжжя
Пошкоджений росіянами будинок. Фото: Національна поліція
Запоріжжя
Наслідки російського обстрілу. Фото: Національна поліція

Раніше ми повідомляли,що минулого тижня на Запорізькому напрямку бійці бригади оперативного призначення "Спартан" взяли в полон чотирьох російських військових. Вони намагались відновити втрачені позиції на фронті.

Нагадуємо, що в кількох районах Запоріжжя було чутно вибухи. Повідомляється, що потужний вибух стався на Дніпропетровщині.

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