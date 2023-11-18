Загарбники завдали удару по Запорізькій області, серед загиблих співробітники ДСНС
На Запоріжжі росіяни завдали трьох ракетних ударів по Комишуваській громаді. Внаслідок є загиблі та поранені. Поліція документує наслідки воєнного злочину російських загарбників.
Про це повідомили в Національній поліції Україні.
Росіяни завдали удару по Запоріжжю
"Ворог підступно двічі атакував ракетами (тип встановлюється) мирний населений пункт. Внаслідок перших двох влучань поранення отримали четверо місцевих жителів, сталося займання житлового будинку", — говориться у повідомленні.
Коли ж на місце події прибули поліцейські та рятувальники, військові країни-терориста здійснили повторний обстріл.
Загинули двоє співробітників ДСНС, ще троє їхніх колег отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Раніше ми повідомляли,що минулого тижня на Запорізькому напрямку бійці бригади оперативного призначення "Спартан" взяли в полон чотирьох російських військових. Вони намагались відновити втрачені позиції на фронті.
Нагадуємо, що в кількох районах Запоріжжя було чутно вибухи. Повідомляється, що потужний вибух стався на Дніпропетровщині.
Читайте Новини.LIVE!