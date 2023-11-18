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Захватчики нанесли удар по Запорожской области, среди погибших сотрудники ГСЧС

18 ноября 2023 16:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Захватчики нанесли удар по Запорожской области, среди погибших сотрудники ГСЧС
Последствия обстрела Запорожской области. Фото: Национальная полиция
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На Запорожье россияне нанесли три ракетных удара по Камышевской общине. В результате есть погибшие и раненые. Полиция документирует последствия военного преступления российских захватчиков.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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"Враг коварно дважды атаковал ракетами (тип устанавливается) мирный населенный пункт. В результате первых двух попаданий ранения получили четверо местных жителей, произошло возгорание жилого дома", — говорится в сообщении.

Когда же на место происшествия прибыли полицейские и спасатели, военные страны-террориста произвели повторный обстрел.

Погибли два сотрудника ГСЧС, еще трое их коллег получили ранения разной степени тяжести.

запорожье
Поврежденный россиянами дом. Фото: Национальная полиция
Запорожье
Последствия русского обстрела. Фото: Национальная полиция

Ранее мы сообщали, что на прошлой неделе в Запорожском направлении бойцы бригады оперативного назначения "Спартан" взяли в плен четырех российских военных. Они пытались восстановить утраченные позиции на фронте.

Напоминаем, что в нескольких районах Запорожья были слышны взрывы. Сообщается, что мощный взрыв произошел в Днепропетровской области.

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