В Запоріжжі було чутно вибухи — що відомо

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: соцмережі

В кількох районах Запоріжжя було чутно вибухи. Повідомляється, що потужний вибух стався на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє ЗАПОРІЖЖЯ.INFO.

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Повідомлення про вибух у Запоріжжі. Фото: скриншот

Потужний вибух було чутно в Запоріжжі

"Повідомляють, що "приліт" був на Дніпропетровщині. Удар був такої сили, що чули і в Запоріжжі", — говориться у повідомленні.

Також повідомляється, що в цьому регіоні повітряну тривогу досі не скасовано. Вона триває майже шість годин. Цивільних мешканців закликають перебувати у безпечних місцях.

Повідомлення про вибух у Дніпропетровській області. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Києві на Столичному шосе зафіксовані великі затори. Черги з авто помітили сьогодні, 10 листопада, після оголошення повітряної тривоги.

Нагадуємо, що повітряна тривога в Україні 10 листопада була оголошена повітряна тривога. Її оголошували близько четвертої ранку. Була загроза ракетних ударів.

