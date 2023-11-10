В Україні оголошено повітряну тривогу — загроза для всіх областей
10 листопада 2023 10:36
оновлено: 10:45
Ракета в небі. Фото: google.com
Повітряна тривога в Україні зараз, 10 листопада. Раніше тривогу оголошували близько четвертої ранку. Є загроза ракетних ударів.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС.
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Повітряна тривога зараз, 10 листопада
За даними Повітряних сил ЗС, в Україні лунає повітряна тривога в усіх областях. Зазначається, про зліт МіГ-31К.
Нагадаємо, в Україні вже оголошували повітряну тривогу, яка ширилися південними та східними областями о 04:00 ранку.
Також ми писали раніше, що в Київській області сьогодні, 10 листопада, лунали вибухи. Їх прокоментували в ОВА.
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