В Україні оголошено повітряну тривогу — загроза для всіх областей

Ракета в небі. Фото: google.com

Повітряна тривога в Україні зараз, 10 листопада. Раніше тривогу оголошували близько четвертої ранку. Є загроза ракетних ударів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС.

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Повітряна тривога зараз, 10 листопада

За даними Повітряних сил ЗС, в Україні лунає повітряна тривога в усіх областях. Зазначається, про зліт МіГ-31К.

Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот допису Повітряних сил ЗСУ

Мапа повітряних тривог. Фото: телеграм-канал Карта повітряних тривог України

Нагадаємо, в Україні вже оголошували повітряну тривогу, яка ширилися південними та східними областями о 04:00 ранку.

Також ми писали раніше, що в Київській області сьогодні, 10 листопада, лунали вибухи. Їх прокоментували в ОВА.