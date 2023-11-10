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В Украине объявлена воздушная тревога — угроза для всех областей

10 ноября 2023 10:36
обновлено: 10:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине объявлена воздушная тревога — угроза для всех областей
Ракета в небе. Фото: google.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 10 ноября. Ранее тревогу объявляли около четырех утра. Есть угроза ракетных ударов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС.

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Воздушная тревога сейчас 10 ноября

По данным Воздушных сил ВС, в Украине раздается воздушная тревога во всех областях. Отмечается, о взлете МиГ-31К.

Уведомление об опасности
Уведомление об опасности. Фото: скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ
Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог. Фото: телеграмм-канал Карта воздушных тревог Украины

Напомним, в Украине уже объявляли воздушную тревогу, которая распространялась на южные и восточные области в 04:00 утра.

Также мы писали ранее, что в Киевской области сегодня, 10 ноября, раздавались взрывы. Их прокомментировали в ОВА.

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