В Украине объявлена воздушная тревога — угроза для всех областей
10 ноября 2023 10:36
обновлено: 10:45
Ракета в небе. Фото: google.com
Воздушная тревога в Украине сейчас, 10 ноября. Ранее тревогу объявляли около четырех утра. Есть угроза ракетных ударов.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС.
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Воздушная тревога сейчас 10 ноября
По данным Воздушных сил ВС, в Украине раздается воздушная тревога во всех областях. Отмечается, о взлете МиГ-31К.
Напомним, в Украине уже объявляли воздушную тревогу, которая распространялась на южные и восточные области в 04:00 утра.
Также мы писали ранее, что в Киевской области сегодня, 10 ноября, раздавались взрывы. Их прокомментировали в ОВА.
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