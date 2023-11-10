В Украине объявлена воздушная тревога — угроза для всех областей

Ракета в небе. Фото: google.com

Воздушная тревога в Украине сейчас, 10 ноября. Ранее тревогу объявляли около четырех утра. Есть угроза ракетных ударов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС.

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Воздушная тревога сейчас 10 ноября

По данным Воздушных сил ВС, в Украине раздается воздушная тревога во всех областях. Отмечается, о взлете МиГ-31К.

Уведомление об опасности. Фото: скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ

Карта воздушных тревог. Фото: телеграмм-канал Карта воздушных тревог Украины

Напомним, в Украине уже объявляли воздушную тревогу, которая распространялась на южные и восточные области в 04:00 утра.

Также мы писали ранее, что в Киевской области сегодня, 10 ноября, раздавались взрывы. Их прокомментировали в ОВА.