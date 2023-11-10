В Запорожье слышны взрывы — что известно
В нескольких районах Запорожья были слышны взрывы. Сообщается, что мощный взрыв произошел в Днепропетровской области.
Об этом сообщает ЗАПОРОЖЬЕ.INFO.
Мощный взрыв был слышен в Запорожье
"Сообщают, что "прилет" был на Днепропетровщине. Удар был такой силы, что слышали и в Запорожье", — говорится в сообщении.
Также сообщается. что в этом регионе воздушная тревога до сих пор не отменена. Она длится около шести часов, гражданских жителей призывают находиться в безопасных местах.
Ранее мы сообщали, что в Киеве на Столичном шоссе зафиксированы большие пробки. Очереди из авто заметили сегодня, 10 ноября, после оглашения воздушной тревоги.
Напомним, что воздушная тревога в Украине 10 ноября была объявлена воздушная тревога. Ее объявляли около четырех утра. Была угроза ракетных ударов.
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