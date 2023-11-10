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В Запорожье слышны взрывы — что известно

10 ноября 2023 15:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Запорожье слышны взрывы — что известно
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: соцсети
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В нескольких районах Запорожья были слышны взрывы. Сообщается, что мощный взрыв произошел в Днепропетровской области.

Об этом сообщает ЗАПОРОЖЬЕ.INFO.

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Сообщение о взрыве в Запорожье. Фото: скриншот

Мощный взрыв был слышен в Запорожье

"Сообщают, что "прилет" был на Днепропетровщине. Удар был такой силы, что слышали и в Запорожье", — говорится в сообщении.

Также сообщается. что в этом регионе воздушная тревога до сих пор не отменена. Она длится около шести часов, гражданских жителей призывают находиться в безопасных местах.

взрыв
Сообщения о взрыве в Днепропетровской области. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Киеве на Столичном шоссе зафиксированы большие пробки. Очереди из авто заметили сегодня, 10 ноября, после оглашения воздушной тревоги.

Напомним, что воздушная тревога в Украине 10 ноября была объявлена воздушная тревога. Ее объявляли около четырех утра. Была угроза ракетных ударов.

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