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Україна знаходиться в центрі ризиків виникнення Третьої світової, — Зеленський

21 листопада 2023 07:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Україна знаходиться в центрі ризиків виникнення Третьої світової, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Україна знаходиться в центрі глобальних ризиків виникнення Третьої світової війни. Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю The Sun.

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"Україна сьогодні знаходиться в центрі цих глобальних ризиків цієї Третьої світової війни. І я дійсно думаю, що Росія буде тиснути до тих пір, поки Сполучені Штати і Китай разом не скажуть їм дуже, дуже серйозно, щоб вони забиралися геть з нашої території", — зазначив Президент України.

Він вважає, що війна в Ізраїлі відвернула увагу світу від України, що "не допомагає" її справам.

Український лідер також підкреслив зв'язки Москви з прихильниками ХАМАС в Ірані. Ця країна посилює військові зусилля Росії, постачаючи дрони-камікадзе.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з іноземними журналістами 20 листопада заявив, що "війна не закінчиться так швидко, як хотілося". На фронті йдуть бої і це не кіно, а страшні реалії.

Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що позитивний результат ЗСУ у війні проти російської армії залежить від того, як Україна використовує зброю, яку їй передають західні країни. За його словами, українські військові готові до зимового періоду.

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