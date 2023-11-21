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Украина находится в центре рисков возникновения Третьей мировой, — Зеленский

21 ноября 2023 07:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украина находится в центре рисков возникновения Третьей мировой, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украина находится в центре глобальных рисков возникновения третьей мировой войны. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом Зеленский сказал в интервью The Sun.

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"Украина сегодня находится в центре этих глобальных рисков этой Третьей мировой войны. И я действительно думаю, что Россия будет давить до тех пор, пока Соединенные Штаты и Китай вместе не скажут им очень, очень серьезно, чтобы они убирались прочь с нашей территории", – отметил Президент Украины.

Он считает, что война в Израиле отвлекла мир от Украины, что "не помогает" ее делам.

Украинский лидер также подчеркнул связи Москвы со сторонниками ХАМАС в Иране. Эта страна усиливает военные усилия России, снабжая их дронами-камикадзе.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с иностранными журналистами 20 ноября заявил, что "война не закончится так быстро, как хотелось". На фронте идут бои, и это не кино, а страшные реалии.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что положительный результат ВСУ в войне против российской армии зависит от того, как Украина использует оружие, переданное ей западными странами. По его словам, украинские военные готовы к зимнему периоду.

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