Россия придумала план Майдан-3 для дестабилизации в Украине, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Кремль придумал план по дестабилизации в Украине под названием "Майдан-3". Его целью является отстранение Президента Украины Владимира Зеленского от украинской власти.

Об этом Зеленский рассказал в интервью The Sun.

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По словам украинского президента, Россия планирует реализовать план до конца 2023 года, ссылаясь на восстания в 2004 и 2014 годах.

"Они очень хотят — есть план "Майдан-3", чтобы сменить президента Украины. Возможно, не из-за убийства, а из-за смены власти", — сказал он.

В то же время Зеленский считает, что россияне будут использовать любые инструменты для этого.

"Идея была до конца года. Но, как вы видите, мы можем с этим жить", — добавил Президент.

Как мы писали ранее, Зеленский заявил, что РФ с начала войны против Украины совершила около пяти или шести покушений на жизнь президента. Таким образом, захватчики пытаются реализовать план по смене власти в Украине.

Кроме того, Зеленский ответил на вопрос журналиста The Sun, воспользуется ли Украина шансом убить Путина, если представится такая возможность.