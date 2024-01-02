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Росія прийшла виключно для масового вбивства українців, — Подоляк

2 січня 2024 19:33
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Росія прийшла виключно для масового вбивства українців, — Подоляк
Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк. Фото: RUSLAN KANIUKA
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Росія прийшла в Україну не для того, щоб когось звільняти, а виключно для того, щоб масово вбивати українців. Росію давно потрібно позбавити права перебувати та мати право голосу в міжнародних організаціях.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в етері телемарафону "Єдині новини".

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Що сказав Подоляк

"Російська Федерація маніфестно підкреслює, що вона прийшла в Україну не якийсь там маленький фрагментик землі звільнити, як вони про це говорять в рамках своєї пропагандистських програм. Вони прийшли виключно для масового вбивства українців", — сказав Подоляк.

Він уточнив, що тільки 29 грудня Росія запустила по Україні 122 ракети та 40 дронів.

"Це свідомий масштабний, масовий, геноцидного типу злочин, який мав би бути вже зафіксований міжнародними спільнотами і юридичними інстанціями. Як наслідки цього — РФ мала б бути позбавлена права знаходитись в тих чи інших міжнародних інституціях, мати право голосу", — зазначив Подоляк.

Він також додав, що натомість Україна мала б автоматично отримати всю військову та юридичну підтримку від західних партнерів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав кількість ракет, які РФ випустила по Україні за пʼять днів.

Ми також писали, що уночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня. Українська ППО знищила майже всі ворожі цілі, але є руйнування внаслідок падіння уламків. Головнокомандувач Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі.

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