Россия пришла исключительно для массового убийства украинцев, — Подоляк

Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк. Фото: RUSLAN KANIUKA

Россия пришла в Украину не для того, чтобы кого-то освобождать, а исключительно для того, чтобы массово убивать украинцев. Россию давно нужно лишить права находиться и иметь право голоса в международных организациях.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Что сказал Подоляк

"Российская Федерация манифестно подчеркивает, что она пришла в Украину не какой-то там маленький фрагмент земли освободить, как они об этом говорят в рамках своей пропагандистских программ. Они пришли исключительно для массового убийства украинцев", — сказал Подоляк.

Он уточнил, что только 29 декабря Россия запустила по Украине 122 ракеты и 40 дронов.

"Это сознательное масштабное, массовое, геноцидного типа преступление, которое должно быть уже зафиксировано международными сообществами и юридическими инстанциями. Как последствия этого — РФ должна была быть лишена права находиться в тех или иных международных институциях, иметь право голоса", — отметил Подоляк.

Он также добавил, что Украина должна автоматически получить всю военную и юридическую поддержку от западных партнеров.

Напомним, Владимир Зеленский назвал количество ракет, выпущенных РФ по Украине за пять дней.

Мы также писали, что ночью и утром 2 января российские кафиры повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря. Украинская ПВО уничтожила почти все враждебные цели, но есть разрушения в результате падения обломков. Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеских цели.