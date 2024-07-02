Скільки ракет є в наявності у Росії станом на 1 липня

Російські ракети Х-101. Фото: Міноборони РФ

За останні п'ять тижнів ворог використав 118 крилатих ракет і виготовив близько 121 одиниці Х-101, "Калібрів" та "Кинджалів". Станом на 1 липня у РФ залишається мінімум 486 крилатих ракет різного типу в наявності.

Інформацію оприлюднили у Tracking у понеділок, 1 липня.

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З моменту останнього аналізу Tracking щодо кількості використаних ракет РФ, який проводився 24 травня, п'ять тижнів тому, ворог запустив 118 крилатих ракет різного типу, а саме:

91 ракету КРПБ Х-101/555;

19 ракет КРМБ "Калібр";

8 ракет Х-47М2 "Кинджал".

Також за цей проміжок часу військово-промисловий комплекс Росії виробив близько 121 крилатих ракет (Х-101, "Калібр", "Кинджал").

За даними моніторингових каналів, станом на 1 липня в наявності у РФ залишається мінімум 486 крилатих ракет різного типу:

123-х КРПБ Х-101/555;

310-х КРМБ "Калібр";

53-х Х-47М2 "Кинджал".

Це без урахування ракет Х-59/69 , "Іскандер-М/К" та Х-22.

Виробництво ракет у РФ. Фото: Tracking

"Як показує практика РФ може використати саме ту кількість ракет для атак (близько 70-х в місяць), яку зміг виробити російський ВПК протягом місяця", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму російські військові розмістили установку зенітного ракетного комплексу "Тор М2КМ". Загарбники встановили ракетний комплекс у Севастополі прямо над пляжем, наражаючи на небезпеку місцеве населення.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські військові готуються до прийому різних вантажних суден, у тому числі потенційних ракетоносіїв. Для цього спеціально обладнується морський порт міста.