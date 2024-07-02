Сколько ракет есть в России по состоянию на 1 июля.

Российские ракеты Х-101. Фото: Минобороны РФ

За последние пять недель враг использовал 118 крылатых ракет и изготовил около 121 единицы Х-101, "Калибров" и "Кинжалов". По состоянию на 1 июля в РФ остается минимум 486 крылатых ракет разного типа в наличие.

Информация обнародована в Tracking в понедельник, 1 июля.

Читайте также:

Сколько ракет изготовила РФ за последние 5 недель

С момента последнего анализа Tracking по количеству использованных ракет РФ, который проводился 24 мая, пять недель назад, враг запустил 118 крылатых ракет разного типа, а именно:

91 ракету КРПБ Х-101/555;

19 ракет КРМБ "Калибр";

8 ракет Х-47М2 "Кинжал".

Также за этот промежуток времени военно-промышленный комплекс России произвел около 121 крылатых ракет (Х-101, "Калибр", "Кинжал").

По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 1 июля в наличие в РФ остается минимум 486 крылатых ракет разного типа:

123-х КРПБ Х-101/555;

310-х КРМБ "Калибр";

53-х Х-47М2 "Кинжал".

Это без учета ракет Х-59/69, Искандер-М/К и Х-22.

Производство ракет в РФ. Фото: Tracking

"Как показывает практика РФ, может использовать именно то количество ракет для атак (около 70-х в месяц), которое смог выработать российский ВПК в течение месяца", — говорится в сообщении.

Напомним, во временно оккупированном Крыму российские военные разместили установку зенитного ракетного комплекса "Тор М2КМ". Захватчики установили ракетный комплекс в Севастополе прямо над пляжем, подвергая опасности местное население.

Также мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские военные готовятся к приему различных грузовых судов, в том числе потенциальных ракетоносителей. Для этого специально оборудуется морской порт города.