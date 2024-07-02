Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россия продолжает производить крылатые ракеты — какое количество сейчас arrow

Россия продолжает производить крылатые ракеты — какое количество сейчас

2 июля 2024 13:24
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Сколько ракет есть в России по состоянию на 1 июля.
Российские ракеты Х-101. Фото: Минобороны РФ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

За последние пять недель враг использовал 118 крылатых ракет и изготовил около 121 единицы Х-101, "Калибров" и "Кинжалов". По состоянию на 1 июля в РФ остается минимум 486 крылатых ракет разного типа в наличие.

Информация обнародована в Tracking в понедельник, 1 июля.

Читайте также:

Сколько ракет изготовила РФ за последние 5 недель

С момента последнего анализа Tracking по количеству использованных ракет РФ, который проводился 24 мая, пять недель назад, враг запустил 118 крылатых ракет разного типа, а именно:

  • 91 ракету КРПБ Х-101/555;
  • 19 ракет КРМБ "Калибр";
  • 8 ракет Х-47М2 "Кинжал".

Также за этот промежуток времени военно-промышленный комплекс России произвел около 121 крылатых ракет (Х-101, "Калибр", "Кинжал").

По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 1 июля в наличие в РФ остается минимум 486 крылатых ракет разного типа:

  • 123-х КРПБ Х-101/555;
  • 310-х КРМБ "Калибр";
  • 53-х Х-47М2 "Кинжал".

Это без учета ракет Х-59/69, Искандер-М/К и Х-22.

Россия продолжает производить крылатые ракеты — какое количество сейчас - фото 1
Производство ракет в РФ. Фото: Tracking

"Как показывает практика РФ, может использовать именно то количество ракет для атак (около 70-х в месяц), которое смог выработать российский ВПК в течение месяца", — говорится в сообщении.

Напомним, во временно оккупированном Крыму российские военные разместили установку зенитного ракетного комплекса "Тор М2КМ". Захватчики установили ракетный комплекс в Севастополе прямо над пляжем, подвергая опасности местное население.

Также мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские военные готовятся к приему различных грузовых судов, в том числе потенциальных ракетоносителей. Для этого специально оборудуется морской порт города.

война обстрелы оккупанты ракеты война в Украине Россия калибры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно