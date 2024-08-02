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Росія просунулась на Донеччині та захопила село — у DeepState розкрили подробиці

2 серпня 2024 08:23
Катерина Османська - Редактор
Росіяни окупували село Веселе — DeepState
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
Катерина Османська - Редактор

Російські загарбницькі війська просуваються на сході України. Так, вони окупували Веселе у Донецькій області та мають незначні успіхи біля ще чотирьох населених пунктів.

Про це повідомив проєкт DeepState у п'ятницю, 2 серпня. 

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Ситуація у Донецькій області 

Зазначається, що ворог окупував село Веселе. Цей населений пункт розташований у Донецькій області. Згідно з даними з відкритих джерел, відстань від села до стратегічно важливого для України міста — Покровська становить близько 58 кілометрів.

бої у Донецькій області 2 серпня
Окупація Веселого. Фото: DeepState

Окрім того, у DeepState повідомили, що загарбники просунулися також біля  Лисичного, Іванівки, Сергіївки та Желанного.

бої у Донецькій області 2 серпня
Ситуація у Донецькій області. Фото: DeepState

Наразі офіційно цю інформацію українське військове керівництво не підтверджувало. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що після невдалого наступу росіян на Харків на початку літа вони змінили головну ціль. Наразі пріоритетом для загарбників є захоплення Покровська в Донецькій області. 

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти активно просуваються на Покровському напрямку. Головні їхні маневри пов'язані із закріпленням впродовж залізничних колій.

Також ми писали, що  через брак потенціалу для масштабного наступу в Україні російське командування вдається до періодичних імпульсивних механізованих атак.

війна росіяни Донецька область фронт

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08:52 Небезпека для львів'ян — у місті зафіксували погіршення якості повітря на кількох локаціях

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