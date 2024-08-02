Росіяни окупували село Веселе — DeepState

Росія просунулась на Донеччині та захопила село — у DeepState розкрили подробиці
Російські загарбницькі війська просуваються на сході України. Так, вони окупували Веселе у Донецькій області та мають незначні успіхи біля ще чотирьох населених пунктів.
Про це повідомив проєкт DeepState у п'ятницю, 2 серпня.
Ситуація у Донецькій області
Зазначається, що ворог окупував село Веселе. Цей населений пункт розташований у Донецькій області. Згідно з даними з відкритих джерел, відстань від села до стратегічно важливого для України міста — Покровська становить близько 58 кілометрів.
Окрім того, у DeepState повідомили, що загарбники просунулися також біля Лисичного, Іванівки, Сергіївки та Желанного.
Наразі офіційно цю інформацію українське військове керівництво не підтверджувало.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський розповів, що після невдалого наступу росіян на Харків на початку літа вони змінили головну ціль. Наразі пріоритетом для загарбників є захоплення Покровська в Донецькій області.
Раніше ми повідомляли, що російські окупанти активно просуваються на Покровському напрямку. Головні їхні маневри пов'язані із закріпленням впродовж залізничних колій.
Також ми писали, що через брак потенціалу для масштабного наступу в Україні російське командування вдається до періодичних імпульсивних механізованих атак.
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