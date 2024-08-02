Россияне оккупировали село Веселое — DeepState

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские захватнические войска продвигаются на востоке Украины. Так, они оккупировали Веселое в Донецкой области и имеют незначительные успехи еще около четырех населенных пунктов.

Об этом сообщил проект DeepState в пятницу, 2 августа.

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Ситуация в Донецкой области

Отмечается, что враг оккупировал село Веселое. Этот населенный пункт расположен в Донецкой области. Согласно данным из открытых источников, расстояние от села до стратегически важного для Украины города — Покровска составляет около 58 километров.

Оккупация Веселого. Фото: DeepState

Кроме того, в DeepState сообщили, что захватчики продвинулись также у Лисичного, Ивановки, Сергеевки и Желанного.

Ситуация в Донецкой области Фото: DeepState

Пока официально эту информацию украинское военное руководство не подтверждало.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что после неудачного наступления россиян на Харьков в начале лета они сменили главную цель. Приоритетом для захватчиков является захват Покровска в Донецкой области.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты активно продвигаются на Покровском направлении. Главные их маневры связаны с закреплением на железнодорожных путях.

Также мы писали, что за неимением потенциала для масштабного наступления в Украине российское командование прибегает к периодическим импульсивным механизированным атакам.