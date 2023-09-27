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Росія проводить судилище над азовцями, які захищали Маріуполь

27 вересня 2023 16:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія проводить судилище над азовцями, які захищали Маріуполь
Суд над азовцями. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У середу, 27 вересня, в Росії стартував новий процес над захисниками Маріуполя з полку "Азов". Окупанти планують засудити 24 воїнів до довічного ув'язнення.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

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"У Ростові-на-Дону розпочалися судові слухання над нашими Героями з Маріуполя з полку "Азов". За попередніми даними, російська сторона має намір засудити 24 Героїв до довічного ув'язнення за їхні дії щодо захисту своєї країни", — повідомив Андрющенко.

Він зазначив, що воїнам пред'явлено звинувачення за статтями 278 ("Насильницьке захоплення влади") та 205.5 ("Участь у терористичній організації") кримінального кодексу Росії.

"Знову. Окупаційна влада звинувачує громадян України у спробі захоплення влади в Україні. Це відбувається на тлі початку слухань у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, де сьогодні слухали справи викрадених з Маріуполя дітей, яких вдалося врятувати", — додав Андрющенко.

При цьому він уточнив, що це є прямою й очевидною відповіддю путінського режиму на міжнародне правосуддя.

Нагадаємо, що у так званій "ДНР" суд кинув за ґрати українського військовослужбовця, мінометника полку "Азов" Едуарда Варбанського. Його звинуватили у "мінометному обстрілі школи під Маріуполем навесні 2022 року".

Також ми повідомляли, що росіяни заявили, що терориста Ігоря Гіркіна нібито побив український військовополонений із полку "Азов". За їхніми словами, це сталося у СІЗО.

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