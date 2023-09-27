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В так называемой "ДНР" осудили минометчика из "Азова" на 22 года

27 сентября 2023 15:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В так называемой "ДНР" осудили минометчика из "Азова" на 22 года
Эдуард Вербанский. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В так называемой "ДНР" суд бросил за решетку украинского военнослужащего, минометчика полка "Азов" Эдуарда Варбанского. Его обвинили в "минометном обстреле школы под Мариуполем весной 2022 года".

Об этом сообщают росСМИ.

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В среду, 27 сентября, российские пропагандитские СМИ начали распространять видео, на котором мужчина, назвавшийся Эдуардом Вербанским, рассказывает об обвинениях в свою сторону.

Следовательно, оккупационные власти так называемой "ДНР" обвинили мужчину в "жестоком обращении с гражданским населением, покушении на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества". Он якобы обстрелял поселок Бердянское под Мариуполем из миномета, в результате чего пострадала местная школа.

"Верховный суд" приговорил мужчину к 22 годам лишения свободы.

Фото: скриншот

Напомним, на днях россияне заявили, что террориста Игоря Гиркина якобы избил украинский военнопленный из полка "Азов". По их словам, это произошло в СИЗО.

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