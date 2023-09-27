У так званій "ДНР" засудили мінометника з "Азову" на 22 роки

Едуард Вербанський. Фото: скриншот з відео

У так званій "ДНР" суд кинув за грати українського військовослужбовця, мінометника полку "Азов" Едуарда Варбанського. Його звинуватили у "мінометному обстрілі школи під Маріуполем навесні 2022 року".

Про це повідомляють росЗМІ.

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У середу, 27 вересня, російські пропагандитські ЗМІ почали поширювати відео, на якому чоловік, який назвався Едуардом Вербанським, розповідає про звинувачення у свій бік.

Відтак, окупаційна влада так званої "ДНР" звинуватила чоловіка у "жорстокому поводженні з цивільним населенням, замаху на вбивство та навмисному знищенні чужого майна". Він нібито обстріляв селище Бердянське під Маріуполем із міномета, в результаті чого постраждала місцева школа.

"Верховний суд" засудив чоловіка на 22 роки позбавлення волі.

Фото: скриншот

Нагадаємо, днями росіяни заявили, що терориста Ігоря Гіркіна нібито побив український військовополонений із полку "Азов". За їхніми словами, це відбулося в СІЗО.