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У так званій "ДНР" засудили мінометника з "Азову" на 22 роки

27 вересня 2023 15:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У так званій "ДНР" засудили мінометника з "Азову" на 22 роки
Едуард Вербанський. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У так званій "ДНР" суд кинув за грати українського військовослужбовця, мінометника полку "Азов" Едуарда Варбанського. Його звинуватили у "мінометному обстрілі школи під Маріуполем навесні 2022 року". 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Окупанти кинули за грати мінометника "Азову" 

У середу, 27 вересня, російські пропагандитські ЗМІ почали поширювати відео, на якому чоловік, який назвався Едуардом Вербанським, розповідає про звинувачення у свій бік. 

Відтак, окупаційна влада так званої "ДНР" звинуватила чоловіка у "жорстокому поводженні з цивільним населенням, замаху на вбивство та навмисному знищенні чужого майна". Він нібито обстріляв селище Бердянське під Маріуполем із міномета, в результаті чого постраждала місцева школа.

"Верховний суд" засудив чоловіка на 22 роки позбавлення волі. 

Фото: скриншот

Нагадаємо, днями росіяни заявили, що терориста Ігоря Гіркіна нібито побив український військовополонений із полку "Азов". За їхніми словами, це відбулося в СІЗО.

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