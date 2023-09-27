У так званій "ДНР" засудили мінометника з "Азову" на 22 роки
У так званій "ДНР" суд кинув за грати українського військовослужбовця, мінометника полку "Азов" Едуарда Варбанського. Його звинуватили у "мінометному обстрілі школи під Маріуполем навесні 2022 року".
Про це повідомляють росЗМІ.
Окупанти кинули за грати мінометника "Азову"
У середу, 27 вересня, російські пропагандитські ЗМІ почали поширювати відео, на якому чоловік, який назвався Едуардом Вербанським, розповідає про звинувачення у свій бік.
Відтак, окупаційна влада так званої "ДНР" звинуватила чоловіка у "жорстокому поводженні з цивільним населенням, замаху на вбивство та навмисному знищенні чужого майна". Він нібито обстріляв селище Бердянське під Маріуполем із міномета, в результаті чого постраждала місцева школа.
"Верховний суд" засудив чоловіка на 22 роки позбавлення волі.
Нагадаємо, днями росіяни заявили, що терориста Ігоря Гіркіна нібито побив український військовополонений із полку "Азов". За їхніми словами, це відбулося в СІЗО.