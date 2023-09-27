Россия проводит судилище над азовцами, которые защищали Мариуполь

Суд над азовцами. Фото: скриншот

В среду, 27 сентября в России стартовал новый процесс над защитниками Мариуполя из полка "Азов". Оккупанты планируют приговорить 24 воинов к пожизненному заключению.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram.

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Суд над азовцами

"В Ростове-на-Дону начались судебные слушания над нашими Героями из Мариуполя из полка "Азов". По предварительным данным, российская сторона намерена приговорить 24 Героев к пожизненному тюремному заключению за их действия по защите своей страны", — сообщил Андрющенко.

Он отметил, что воинам предъявлены обвинения по статьям 278 ("Насильственный захват власти") и 205.5 ("Участие в террористической организации") уголовного кодекса России.

"Снова. Оккупационные власти обвиняют граждан Украины в попытке захвата власти в Украине. Это происходит на фоне начала слушаний в Международном уголовном суде в Гааге, где сегодня слушали дела похищенных из Мариуполя детей, которых удалось спасти", — добавил Андрющенко.

При этом он уточнил, что это является прямым и явным ответом путинского режима на международное правосудие.

Напомним, что в так называемой "ДНР" суд бросил за решетку украинского военнослужащего, минометчика полка "Азов" Эдуарда Варбанского. Его обвинили в "минометном обстреле школы под Мариуполем весной 2022 года".

Также мы сообщали, что россияне заявили, что террориста Игоря Гиркина якобы избил украинский военнопленный из полка "Азов". По их словам, это произошло в СИЗО.