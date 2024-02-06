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Росія розблокувала частину заморожених активів КНДР, аби отримати зброю, — NYT

6 лютого 2024 14:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росія розблокувала частину заморожених активів КНДР, аби отримати зброю, — NYT
Президент РФ Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин. Фото: Sputnik/Artem Geodakyan
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російська Федерація розблокувала частину активів КНДР, які були заморожені ООН в одному з банків Росії. Швидше за все, країна-агресор відкрила Північній Кореї доступ до міжнародної фінансової системи в обмін на зброю для того, аби продовжувати війну в Україні.

Про це 6 лютого повідомляє видання The New York Times, посилаючись на представників розвідки країн-партнерів США.

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Надання Росії зброї від КНДР

У Білому домі минулого місяця повідомляли, що мають докази того, що КНДР поставила РФ балістичні ракети, у відповідь Пхеньян має намір отримати військову техніку. Згідно з аналізом британського аналітичного центру з безпеки, Північна Корея відправила до РФ близько 2,5 мільйона боєприпасів.

"Хоча незрозуміло, чи надала Росія Північній Кореї військові технології, які вона може хотіти, нові банківські зв'язки були б дуже важливими для Північної Кореї, і, можливо, навіть важливішими для неї", — говориться в матеріалі.

Для чого Північній Кореї такі кошти

В розвідці стверджують, що РФ дозволила розблокувати дев'ять мільйонів доларів активів КНДР із заморожених 30 мільйонів, які розміщені в російській фінансовій установі. За словами представників розвідки, ці гроші Північна Корея використає для того, аби купити нафту. 

Експерти вважають, що доступ до фінансових мереж є лише одним із пунктів у переліку бажань КНДР. Найбільше від Росії Північна Корея хоче отримати сучасну військову техніку, серед якої супутникові технології й атомні підводні човни, але РФ навряд чи готова з ними поділитися. 

"Банківські домовленості можуть мати важливе значення для Північної Кореї, яка покладається на імпорт для підтримки більшої частини своєї економіки. Ці відносини можуть полегшити транзакції не лише всередині Росії, але й за її межами. Північна Корея може скористатися зв'язками Москви з кількома країнами, включаючи Туреччину і ПАР, які все ще ведуть торгівлю з Росією після того, як на неї були накладені міжнародні санкції через війну в Україні", — додали у статті. 

Нагадаємо, раніше голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія почала отримувати військову допомогу від КНДР ще минулого року. 

Також раніше в мережі показали уламки збитої балістичної ракети, яка атакувала Київ. Дивлячись на фото, можна побачити, що вона могла належати Північній Кореї, яка передала їх РФ. 

США
володимир путін
зброя
КНДР
Кім Чен Ин
ракети
війна в Україні

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