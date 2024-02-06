Россия разблокировала часть замороженных активов КНДР для получения оружия, — NYT

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ин. Фото: Sputnik/Artem Geodakyan

Российская Федерация разблокировала часть активов КНДР, которые были заморожены ООН в одном из банков России. Скорее всего, страна-агрессор открыла Северной Корее доступ к международной финансовой системе в обмен на оружие для того, чтобы продолжать войну в Украине.

Об этом 6 февраля сообщает издание The New York Times, ссылаясь на представителей разведки стран-партнеров США.

Читайте также:

Предоставление России оружия от КНДР

В Белом доме в прошлом месяце сообщали, что имеют доказательства того, что КНДР поставила РФ баллистические ракеты, в ответ Пхеньян намерен получить военную технику. Согласно анализу британского аналитического центра по безопасности, Северная Корея отправила в РФ около 2,5 миллионов боеприпасов.

"Хотя неясно, предоставила ли Россия Северной Корее военные технологии, которые она может хотеть, новые банковские связи были бы очень важны для Северной Кореи, и, возможно, даже более важны для нее", — говорится в материале.

Зачем Северной Корее такие средства

В разведке утверждают, что РФ разрешила разблокировать девять миллионов долларов активов КНДР из замороженных 30 миллионов, размещенных в российском финансовом учреждении. По словам представителей разведки, эти деньги Северная Корея использует для покупки нефти.

Эксперты считают, что доступ к финансовым сетям является лишь одним из пунктов в списке желаний КНДР. Больше всего от России Северная Корея хочет получить современную военную технику, среди которой спутниковые технологии и атомные подлодки, но РФ вряд ли готова с ними поделиться.

"Банковские договоренности могут иметь важное значение для Северной Кореи, которая полагается на импорт для поддержания большей части своей экономики. Эти отношения могут облегчить транзакции не только внутри России, но и за ее пределами. Северная Корея может воспользоваться связями Москвы с несколькими странами, включая Турцию и ЮАР, которые все еще ведут торговлю с Россией после того, как на нее были наложены международные санкции из-за войны в Украине", — добавили в статье.

Напомним, ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия начала получать военную помощь от КНДР еще в прошлом году.

Также ранее в сети показали обломки сбитой баллистической ракеты, которая атаковала Киев. Смотря на фото, можно увидеть, что она могла принадлежать Северной Корее, которая передала их РФ.