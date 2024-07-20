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Росія вдарила по енергооб'єкту в Сумській області — наскільки тяжкі наслідки

20 липня 2024 06:23
оновлено: 07:03
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Російський обстріл Сумської області вночі 20 липня — наслідки від ОВА
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки обстрілу РФ в Сумській області. Ілюстративне фото: ДСНС
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Російські окупанти в ніч проти 20 липня поцілили по об'єкту енергетичної інфраструктури в Конотопському районі Сумської області. Це сталося внаслідок нічної атаки ударних безпілотників.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у Telegram.

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"В ніч на 20 липня ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури Конотопщини, застосувавши БпЛА типу "Шахед". На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи", — зазначили в адміністрації.

В Сумській ОВА додали, що один БпЛА вдалося знищити силам протиповітряної оборони. Наразі встановлюються наслідки обстрілу РФ.

Куди вдарила Росія в Сумській області вночі 20 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Сумська обласна військова адміністрація"

Російський обстріл України вночі 20 липня

Нагадаємо, що Росія в ніч проти 20 липня намагалася також вдарити по Києву. Мер столиці Віталій Кличко повідомляв вночі про роботу ППО. Вранці в КМВА заявили, що в одному з районів Києва знайшли уламки ворожого безпілотника.

Також вночі 20 липня росіяни атакували й Полтавську область. Ворог поцілив у Полтавський район і завдав пошкоджень житловим будинкам у Миргородському.

Додамо, що Повітряні сили попереджали вночі 20 липня про загрозу застосування балістики. Повітряна тривога лунала в Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших областях.

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