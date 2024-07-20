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Россия ударила по энергообъекту в Сумской области — насколько тяжелы последствия

20 июля 2024 06:23
обновлено: 07:03
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Российский обстрел Сумской области ночью 20 июля — последствия от ОВА
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия обстрела РФ в Сумской области. Иллюстративное фото: ГСЧС
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Российские оккупанты в ночь на 20 июля попали по объекту энергетической инфраструктуры в Конотопском районе Сумской области. Это произошло в результате ночной атаки ударных беспилотников.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в Telegram.

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"В ночь на 20 июля враг нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры Конотопщины, применив БпЛА типа "Шахед". На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы", — отметили в администрации.

В Сумской ОВА добавили, что один БпЛА удалось уничтожить силам противовоздушной обороны. В настоящее время устанавливаются последствия обстрелов РФ.

Куда ударила Россия в Сумской области ночью 20 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Сумская областная военная администрация"

Российский обстрел Украины ночью 20 июля

Напомним, что Россия в ночь на 20 июля пыталась также ударить по Киеву. Мэр столицы Виталий Кличко сообщал ночью о работе ПВО. Утром в КГВА заявили, что в одном из районов Киева обнаружили обломки вражеского беспилотника.

Также ночью 20 июля россияне атаковали и Полтавскую область. Враг ударил по Полтавскому району и нанес повреждения жилым домам в Миргородском.

Добавим, что Воздушные силы предупреждали ночью 20 июля об угрозе применения баллистики. Воздушная тревога раздавалась в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и других областях.

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