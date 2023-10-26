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Росія вербує на війну добровольців із кубинської армії

26 жовтня 2023 17:26
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Ілля Рябінін
редактор
Росія вербує на війну добровольців із кубинської армії
Кубинські солдати на марші. Фото: EPA/UPG
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російське військове керівництво стало масово вербувати добровольців для війни проти України. Повідомляється, що вони залучають до участі у війні добровольців з кубинських Революційних збройних сил.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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За даними підпілля, кубинці перебувають на Куп’янському напрямку Харківщини, а також на Донеччині, між Бахмутом та Горлівкою. За повідомленням, там можуть перебувати чинні військовослужбовці та ветерани Революційних збройних сил Куби, а також добровольці з цивільних.

Зазначається, що про вербування кубинців дізналися активісти "Кіберспротиву", які зламали пошту керівника пункту відбору на військову службу за контрактом у Тулі Антона Пєрєвозчікова.

"Самі росіяни пишаються, що відправляють кубинців в передових загонах, адже їх "не шкода", — йдеться у повідомленні.

При цьому з кубинських військовиків не сформували окремий загін, а приписують вже до наявних російських, незалежно від того, чи володіє найманець російською. Але, за попередньою інформацією, вони перебувають у підрозділах, де офіцерський склад володіє англійською чи іспанською мовами.

"Ставлення до кубинців відповідне до типового російського шовінізму. Фактично головна їхня роль в російській моделі померти першим", — додається у повідомленні ЦНС.

Нагадаємо, що раніше на Кубі заарештували 17 осіб за звинуваченнями у заманюванні молодих кубинців служити в російській армії під час війни в Україні. Також повідомлялося, що росіяни стали вербувати на війну і жінок: таке явище було помічено у підконтрольній ГРУ ПВК "Редут". 

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