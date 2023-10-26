Россия вербует на войну добровольцев из кубинской армии

Кубинские солдаты на марше. Фото: EPA/UPG

Российское военное руководство стало массово вербовать добровольцев для войны против Украины. Сообщается, что они привлекают к участию в войне добровольцев из кубинских революционных вооруженных сил.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Вступление Кубы в войну

По данным подполья, кубинцы находятся на Купянском направлении Харьковской области, а также в Донецкой области между Бахмутом и Горловкой. По сообщению там могут находиться действующие военнослужащие и ветераны Революционных вооруженных сил Кубы, а также добровольцы из гражданских.

Отмечается, что о вербовке кубинцев узнали активисты "Кіберспротиву", взломавшие почту руководителя пункта отбора на военную службу по контракту в Туле Антона Перевозчикова.

"Сами россияне гордятся, что отправляют кубинцев в передовые отряды, ведь их "не жалко", — говорится в сообщении.

При этом из кубинских военных не сформировали отдельный отряд, а приписывают уже к готовым российским, независимо от того, владеет ли наемник русским языком. Но, по предварительной информации, они находятся в подразделениях, где офицерский состав владеет английским или испанским языками.

"Отношение к кубинцам соответствует типичному российскому шовинизму. Фактически главная их роль в российской модели — умереть первыми", — добавляется в сообщении ЦНС.

Напомним, что ранее на Кубе арестовали 17 человек по обвинениям в привлечении молодых кубинцев служить в российской армии во время войны в Украине. Также сообщалось, что россияне стали вербовать на войну и женщин: такое явление было замечено в подконтрольной ГРУ ЧВК "Редут".