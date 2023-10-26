Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россия вербует на войну добровольцев из кубинской армии arrow

Россия вербует на войну добровольцев из кубинской армии

26 октября 2023 17:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россия вербует на войну добровольцев из кубинской армии
Кубинские солдаты на марше. Фото: EPA/UPG
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российское военное руководство стало массово вербовать добровольцев для войны против Украины. Сообщается, что они привлекают к участию в войне добровольцев из кубинских революционных вооруженных сил.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Вступление Кубы в войну

По данным подполья, кубинцы находятся на Купянском направлении Харьковской области, а также в Донецкой области между Бахмутом и Горловкой. По сообщению там могут находиться действующие военнослужащие и ветераны Революционных вооруженных сил Кубы, а также добровольцы из гражданских.

Отмечается, что о вербовке кубинцев узнали активисты "Кіберспротиву", взломавшие почту руководителя пункта отбора на военную службу по контракту в Туле Антона Перевозчикова.

"Сами россияне гордятся, что отправляют кубинцев в передовые отряды, ведь их "не жалко", — говорится в сообщении.

При этом из кубинских военных не сформировали отдельный отряд, а приписывают уже к готовым российским, независимо от того, владеет ли наемник русским языком. Но, по предварительной информации, они находятся в подразделениях, где офицерский состав владеет английским или испанским языками.

"Отношение к кубинцам соответствует типичному российскому шовинизму. Фактически главная их роль в российской модели — умереть первыми", — добавляется в сообщении ЦНС.

Напомним, что ранее на Кубе арестовали 17 человек по обвинениям в привлечении молодых кубинцев служить в российской армии во время войны в Украине. Также сообщалось, что россияне стали вербовать на войну и женщин: такое явление было замечено в подконтрольной ГРУ ЧВК "Редут".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме