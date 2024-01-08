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Росія відновила роботу радянських загонів "СМЕРШ", — британська розвідка

8 січня 2024 15:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росія відновила роботу радянських загонів "СМЕРШ", — британська розвідка
Російські бойовики загону "СМЕРШ". Фото: російський телеканал "Эхо"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В кінці 2023 року російські політики повідомляли про відновлення роботи радянського контррозвідувального підрозділу "СМЕРШ". Вже на початку січня 2024 у відкритому доступі з'явилася світлина, на якій зображено оперативників, які, ймовірно, мали нашивки "СМЕРШ".

Про це йдеться у новому зведенні Міноборони Великої Британії.

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Що відомо про цей підрозділ

За словами аналітиків, назва підрозділу є абревіатурою від російської цитати "смерть шпигунам".

Зазначається, що такий підрозділ заснував радянський диктатор Йосип Сталін. Він функціонував з 1941 по 1946 роки.

відновлення загонів "СМЕРШ" в РФ
Зведення британської розвідки. Фото: Міноборони Великої Британії 

Для чого це РФ

У британській розвідці зауважують, що наразі невідомо, чи така назва впливає на які-небудь відмінні нові можливості чи роль контррозвідки РФ або ж це просто заміна такої назви. 

"Втім, це є ще одним прикладом того, як російська влада свідомо впроваджує сприйняття російсько-українського конфлікту в дусі Другої світової війни, і як вона зосереджується на нібито проникненні зовнішніх загроз в РФ", — додали у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що для прориву на південному напрямку спецслужби Росії, ймовірно, готують диверсійно-розвідувальні групи. ДРГ можуть бути сформовані на тимчасово окупованій території Молдови, так званому ПМР. 

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