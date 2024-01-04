У ГУР розповіли, як окупанти карають своїх солдатів за дезертирство

Російські військові. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські загарбники не можуть впоратись із потоком санітарних втрат серед особового складу. Пораненим окупантам не дають відпусток через масове дезертирство.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

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Повідомлення ГУР. Фото: скриншот

Лікарні переповнені пораненими окупантами

У ГУР розповіли, що цивільні лікарні в окупованих українських містах, які росіяни використовують як військові госпіталі переповнені.

"Позбавлення базових медичних потреб цивільного населення у поневолених регіонах України та переведення лікувальних закладів під військові потреби окупаційної армії Москви результату не дало", — зазначили у розвідці.

У зв’язку з цим російське командування вирішило відмовляти у лікуванні російським бійцям, які зазнали легких поранень.

"Медичну допомогу сяк-так надають окупантам з пораненнями середнього ступеню. А важких через брак обладнання та кваліфікованих спеціалістів відправляють на Росію", ― розповіди в ГУР, зазначивши, що доїжджають не всі.

Також в розвідці розповіли, що проблемою для російської окупаційної армії також стали передбачені після поранень реабілітаційні відпустки для окупантів.

З таких відпусток повертаються далеко не усі, тож їх все частіше забороняють. Тепер це ще один метод, яким російське окупаційне командування намагається завадити масовому дезертирству.

Раніше ми розповідали, що начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів деталі про обмін полоненими. За його словами, Об'єднані Арабські Емірати допомагали в організації.

Нагадуємо, що Росія стверджує, що в готелі, що постраждав від обстрілу в Харкові, нібито були ліквідовані представники ГУР МО України. У самому ГУР спростовують жалюгідні заяви росіян.