Буданов розповів, яка країна допомагала в організації обміну військовополоненими

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець та начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: скриншот з відео

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів деталі про обмін полоненими. За його словами, Об'єднані Арабські Емірати допомагали в організації.

Про це Кирило Буданов розповів з місця події.

Читайте також:

Обмін військовополоненими

Начальник ГУР МО наголосив, що через значний проміжок часу вдалося провести дуже складний обмін.

"Сьогодні повернулись в Україну 230 її захисників, серед яких є і бойовий медик, і захисники з острова Зміїний, з Чорнобильської атомної електростанції, які ще в перші дні війни були захоплені, з Азовсталі, прикордонники, поліцейські, нацгвардійці, Збройні сили — тобто всі абсолютно категорії", — розповів Буданов.

За його словами, цей обмін готувався дуже довго. Участь в організації також надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів, і з її допомогою Україні вдалося це зробити.

Нагадаємо, сьогодні, 3 січня, до України повернулися понад 200 воїнів та цивільних. Всі вони перебували в російському полоні.

Також ми писали, що фотографії визволених з полону людей оприлюднив Президент України Володимир Зеленський. Серед 230 українських людей є 213 солдатів і сержантів, а також 11 офіцерів. Крім військових, свободу отримали шість цивільних.