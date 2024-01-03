З російського полону до України повернулися понад 200 воїнів та цивільних

Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Сьогодні, 3 січня, до України повернулися понад 200 воїнів та цивільних. Всі вони перебували в російському полоні.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Повернення українців додому

"Наші — вдома. З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних. Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та "Азовсталь", — наголосив Зеленський.

Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Глава держави подякував усім, хто попри всі труднощі повертає українців додому, а також захисникам. Він наголосив, що країна зробить все, щоб повернути всіх наших людей, які нині в російській неволі.

Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, додому повернулися 230 українців. Він повідомив, що загалом вже 2828 захисників удома.

Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

"Вітаємо оборонців на Батьківщині! Далі на них чекає медичний огляд, допомога з відновленням документів, карток та реабілітація", — додав Лубінець.

Допис Лубінця. Фото: скриншот

Зазначимо, що це перший обмін полоненими від 7 серпня 2023 року.

48 українців, які повернулися додому, мали статус "зниклий безвісти". Зустріти захисників приїхав також очільник ГУР Кирило Буданов. Він змінив табличку з загальною кількістю повернених українців.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони Росії заявили, що з України сьогодні повернули 248 військовополонених російських солдатів.

Також ми писали, що оператор дрона 95-ї бригади ДШВ за допомогою БпЛА зміг врятувати українського військовополоненого. За словами десантників, вони успішно відпрацьовували по позиціях, які зайняв ворог.