Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow З російського полону до України повернулися понад 200 воїнів та цивільних arrow

З російського полону до України повернулися понад 200 воїнів та цивільних

3 січня 2024 18:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
З російського полону до України повернулися понад 200 воїнів та цивільних
Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 3 січня, до України повернулися понад 200 воїнів та цивільних. Всі вони перебували в російському полоні.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:


Повернення українців додому

"Наші — вдома. З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних. Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та "Азовсталь", — наголосив Зеленський.

Українці, які повернулися з російського полону 3 січня 2024 року
Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Глава держави подякував усім, хто попри всі труднощі повертає українців додому, а також захисникам. Він наголосив, що країна зробить все, щоб повернути всіх наших людей, які нині в російській неволі.

Українці, які повернулися з російського полону 3 січня 2024 року
Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, додому повернулися 230 українців. Він повідомив, що загалом вже 2828 захисників удома.

Українці, які повернулися з російського полону 3 січня 2024 року
Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

"Вітаємо оборонців на Батьківщині! Далі на них чекає медичний огляд, допомога з відновленням документів, карток та реабілітація", — додав Лубінець.

null
Допис Лубінця. Фото: скриншот

Зазначимо, що це перший обмін полоненими від 7 серпня 2023 року.

48 українців, які повернулися додому, мали статус "зниклий безвісти". Зустріти захисників приїхав також очільник ГУР Кирило Буданов. Він змінив табличку з загальною кількістю повернених українців.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони Росії заявили, що з України сьогодні повернули 248 військовополонених російських солдатів.

Також ми писали, що оператор дрона 95-ї бригади ДШВ за допомогою БпЛА зміг врятувати українського військовополоненого. За словами десантників, вони успішно відпрацьовували по позиціях, які зайняв ворог.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі