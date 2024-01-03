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Из российского плена в Украину вернулись более 200 воинов и гражданских

3 января 2024 18:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Из российского плена в Украину вернулись более 200 воинов и гражданских
Украинцы, которые вернулись из российского плена. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 3 января, в Украину вернулось более 200 воинов и гражданских. Все они находились в российком плену.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Возвращение украинцев домой

"Наши — дома. Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь и "Азовсталь", — отметил Зеленский.

Украинцы, которые вернулись из российского плена 3 января 2024 года
Украинцы, которые вернулись из российского плена. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Глава государства поблагодарил всех, кто несмотря на все трудности возвращает украинцев домой, а также защитников. Он подчеркнул, что страна сделает все, чтобы вернуть всех наших людей, которые сейчас в российской неволе.

Украинцы, которые вернулись из российского плена 3 января 2024 года
Украинцы, которые вернулись из российского плена. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, домой вернулись 230 украинцев. Он сообщил, что в целом уже 2828 защитников дома.

Украинцы, которые вернулись из российского плена 3 января 2024 года
Украинцы, которые вернулись из российского плена. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

"Поздравляем защитников на Родине! Далее их ждет медицинский осмотр, помощь с восстановлением документов, карточек и реабилитация", — добавил Лубинец.

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Пост Лубинца. Фото: скриншот

Отметим, что это первый обмен пленными с 7 августа 2023 года.

48 украинцев, которые вернулись домой, имели статус "пропавший без вести". Встретить защитников приехал также глава ГУР Кирилл Буданов. Он изменил табличку с общим количеством возвращенных украинцев.

Напомним, в Министерстве обороны России заявили, что из Украины сегодня вернули 248 военнопленных российских солдат.

Также мы писали, что оператор дрона 95-й бригады ДШВ с помощью БпЛА смог спасти украинского военнопленного. По словам десантников, они успешно отрабатывали по позициям, которые занял враг.

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