Минобороны РФ заявило о возвращении из Украины более 200 пленных
В Министерстве обороны России заявили, что из Украины сегодня вернули 248 военнопленных российских солдат. Тем временем, украинская сторона никак это не комментировала.
Об этом сообщают росСМИ.
Обмен пленными между Украиной и Россией
В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что обмен происходил через посредство Объединенных Арабских Эмиратов.
"Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов", — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня, 3 января, в Украину вернулись более 200 украинских и гражданских воинов. Все они находились в российском плену.
Также в канун Нового года в Одессе родственники защитников ''Азовстали'', защитников острова Змеиный и других пленных военных провели митинг. Они собрались в центре города, чтобы напомнить людям о тех, кто за нашу безопасность находится в российском плену.
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