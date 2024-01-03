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Минобороны РФ заявило о возвращении из Украины более 200 пленных

3 января 2024 18:07
обновлено: 18:25
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Илья Рябинин
редактор
Минобороны РФ заявило о возвращении из Украины более 200 пленных
Пленные российские солдаты. Фото иллюстративное: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Министерстве обороны России заявили, что из Украины сегодня вернули 248 военнопленных российских солдат. Тем временем, украинская сторона никак это не комментировала.

Об этом сообщают росСМИ.

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В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что обмен происходил через посредство Объединенных Арабских Эмиратов.

"Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов", — говорится в сообщении.

Минобороны РФ заявило о возвращении из Украины более 200 пленных
Заявление Минобороны РФ. Источник: соцсети

Напомним, что сегодня, 3 января, в Украину вернулись более 200 украинских и гражданских воинов. Все они находились в российском плену.

Также в канун Нового года в Одессе родственники защитников ''Азовстали'', защитников острова Змеиный и других пленных военных провели митинг. Они собрались в центре города, чтобы напомнить людям о тех, кто за нашу безопасность находится в российском плену.

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