На Таврійському напрямку 20 окупантів здалися в полон

Російські військовополонені в Україні. Фото: MEDUZA

Упродовж минулої доби на Таврійському напрямку здалися в полон 20 окупантів. Окрім того, українські військові знищили і пошкодили значну кількість бронетехніки ворога.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Тарнавський розповів, що упродовж минулої доби основні зусилля росіяни зосереджували на веденні наступальних і штурмових дій на Авдіївському, Марїнському та Запорізькому напрямках. Окрім того, окупанти продовжували активні піхотні атаки за підтримки значної кількості бронетехніки.

Водночас на цьому напрямку загарбники завдали 18 авіаударів, провели 38 бойових зіткнень та здійснили 985 артобстрілів

Однак попри це українські військові знищили 488 військових РФ та 105 одиниць військової техніки. Зокрема, 18 танків, 28 ББМ, 13 артсистем, 23 БпЛА, 16 автомобілів та сім одиниць спецтехніки, а також один склад боєприпасів. Крім того, 20 окупантів здалися в полон.

Допис Олександра Тарнавського в Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, декілька днів тому окупанти 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердили, що навмисно використовують хімічну зброю проти українських військових.

Проте згодом допис із зізнанням було відредаговано, але в мережі залишились скриншоти.