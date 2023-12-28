На Таврическом направлении 20 оккупантов сдались в плен

Российские военнопленные в Украине. Фото: MEDUZA

За прошедшие сутки на Таврическом направлении сдались в плен 20 оккупантов. Кроме того, украинские военные уничтожили и повредили большое количество бронетехники врага.

Об этом сообщил Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Тарнавский рассказал, что за прошедшие сутки основные усилия россияне сосредотачивали на ведении наступательных и штурмовых действий на Авдеевском, Маринском и Запорожском направлениях. Кроме того, оккупанты продолжали активные пехотные атаки при поддержке значительного количества бронетехники.

В то же время на этом направлении захватчики нанесли 18 авиаударов, провели 38 боевых столкновений и совершили 985 артобстрелов.

Однако, несмотря на это, украинские военные уничтожили 488 военных РФ и 105 единиц военной техники. В частности, 18 танков, 28 ББМ, 13 артсистем, 23 БПЛА, 16 автомобилей и семь единиц спецтехники, а также один склад боеприпасов. Кроме того, 20 оккупантов сдались в плен.

Сообщение Александра Тарнавского в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, несколько дней назад оккупанты 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России подтвердили, что намеренно используют химическое оружие против украинских военных.

Однако впоследствии сообщение с признанием было отредактировано, но в сети остались скриншоты.