Міноборони РФ заявило про повернення з України понад 200 полонених
В Міністерстві оборони Росії заявили, що з України сьогодні повернули 248 військовополонених російських солдатів. Тим часом українська сторона ніяк це не коментувала.
Про це повідомляють росЗМІ.
Обмін полоненими між Україною та Росією
В пресслужбі Міноборони РФ наголосили, що обмін відбувався за посередництвом Об'єднаних Арабських Еміратів.
"Повернення російських військовослужбовців із полону стало можливим завдяки посередницькій участі гуманітарного характеру Об'єднаних Арабських Еміратів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 3 січня, до України повернулися понад 200 українських воїнів та цивільних. Всі вони перебували в російському полоні.
Також напередодні Нового року в Одесі родичі захисників ''Азовсталі'', оборонців острова Зміїний та інших полонених військових провели мітинг. Вони зібралися в центрі міста, щоб нагадати людям про тих, хто наразі за нашу безпеку перебуває у російському полоні.
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