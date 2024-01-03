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Міноборони РФ заявило про повернення з України понад 200 полонених

3 січня 2024 18:07
оновлено: 18:25
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Ілля Рябінін
редактор
Міноборони РФ заявило про повернення з України понад 200 полонених
Полонені російські солдати. Фото ілюстративне: Facebook Дмитра Лубінця
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Міністерстві оборони Росії заявили, що з України сьогодні повернули 248 військовополонених російських солдатів. Тим часом українська сторона ніяк це не коментувала. 

Про це повідомляють росЗМІ.

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В пресслужбі Міноборони РФ наголосили, що обмін відбувався за посередництвом Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Повернення російських військовослужбовців із полону стало можливим завдяки посередницькій участі гуманітарного характеру Об'єднаних Арабських Еміратів", — йдеться у повідомленні. 

Міноборони РФ заявило про повернення з України понад 200 полонених
Заява Міноборони РФ. Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що сьогодні, 3 січня, до України повернулися понад 200 українських воїнів та цивільних. Всі вони перебували в російському полоні. 

Також напередодні Нового року в Одесі родичі захисників ''Азовсталі'', оборонців острова Зміїний та інших полонених військових провели мітинг. Вони зібралися в центрі міста, щоб нагадати людям про тих, хто наразі за нашу безпеку перебуває у російському полоні. 

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