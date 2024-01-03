На фронте защитники с помощью дрона спасли украинского пленного — впечатляющее видео

Командир группы беспилотных систем "Шериф". Фото: скриншот с видео

Оператор дрона 95-й бригады ДШВ с помощью БпЛА смог спасти украинского военнопленного. По словам десантников, они успешно отрабатывали по позициям, которые занял враг.

Об этом сообщили в пресс-службе 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ.

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Десантники отметили, что на том участке фронта было ликвидировано много оккупантов благодаря сбросам. Когда захватчики были уничтожены, в траншее военные заметили связанного украинского бойца. Он был военным из другой бригады.

"Наш оператор дрона с позывным "Кевин" начал привлекать внимание того пленника — мелькать огоньками на "Мавике". Парень на земле сориентировался, понял, что это свои, и начал идти за нашим дроном", — рассказал командир группы беспилотных систем "Шериф".

Успешная ликвидация оккупантов

Однако во время того, как оператор дрона выводил украинского воина, на пути встретился еще один уцелевший во время удара оккупант.

"Россиянин не видел нашу "птичку", на которой еще была одна граната, начал руками махать украинскому солдату, мол, вернись. Тогда "Кевин" сбросил на оккупанта гранату и затрехсотил его, и дальше продолжил выводить собрата к его подразделению", — добавил "Шериф".

Напомним, ранее украинский военный зенитного ракетно-артиллерийского взвода 102-й бригады ТрО с позывным "Адик" рассказал, как работает система противовоздушной обороны. Боец присоединился к Силам обороны 25 февраля 2022 года.