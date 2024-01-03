На фронті захисники за допомогою дрона врятували українського полоненого — вражаюче відео

Командир групи безпілотних систем "Шеріф". Фото: скриншот з відео

Оператор дрона 95-ї бригади ДШВ за допомогою БпЛА зміг врятувати українського військовополоненого. За словами десантників, вони успішно відпрацьовували по позиціях, які зайняв ворог.

Про це повідомили у пресслужбі 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ.

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Як вдалося врятувати українського військового

Десантники зауважили, що на тій ділянці фронту було ліквідовано багато окупантів завдяки скидам. Коли загарбників було знищено, в траншеї військові помітили зв'язаного українського бійця. Він був військовим з іншої бригади.

"Наш оператор дрона з позивним "Кевін" почав привертати увагу того полоненого — миготіти вогниками на "Мавіку". Хлопець на землі зорієнтувався, зрозумів, що це свої, й почав іти за нашим дроном", — розповів командир групи безпілотних систем "Шеріф".

Успішна ліквідація окупантів

Проте під час того, як оператор дрону почав виводити українського воїна, на шляху зустрівся ще один окупант, який вцілів під час удару.

"Росіянин не бачив нашу "пташку", на якій ще була одна граната, почав руками махати українському солдату, мовляв, повернись. Тоді "Кевін" скинув на окупанта гранату та затрьохсотив його, і далі продовжив виводити побратима до його підрозділу", — додав "Шеріф".

Нагадаємо, раніше український військовий зенітного ракетно-артилерійського взводу 102-ї бригади ТрО з позивним "Адік" розповів, як працює система протиповітряної оборони. Боєць приєднався до Сил оборони 25 лютого 2022 року.