Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На фронті захисники за допомогою дрона врятували українського полоненого — вражаюче відео arrow

На фронті захисники за допомогою дрона врятували українського полоненого — вражаюче відео

3 січня 2024 09:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На фронті захисники за допомогою дрона врятували українського полоненого — вражаюче відео
Командир групи безпілотних систем "Шеріф". Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Оператор дрона 95-ї бригади ДШВ за допомогою БпЛА зміг врятувати українського військовополоненого. За словами десантників, вони успішно відпрацьовували по позиціях, які зайняв ворог.

Про це повідомили у пресслужбі 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ.

Читайте також:

Як вдалося врятувати українського військового

Десантники зауважили, що на тій ділянці фронту було ліквідовано багато окупантів завдяки скидам. Коли загарбників було знищено, в траншеї військові помітили зв'язаного українського бійця. Він був військовим з іншої бригади. 

"Наш оператор дрона з позивним "Кевін" почав привертати увагу того полоненого — миготіти вогниками на "Мавіку". Хлопець на землі зорієнтувався, зрозумів, що це свої, й почав іти за нашим дроном", — розповів командир групи безпілотних систем "Шеріф".

Успішна ліквідація окупантів

Проте під час того, як оператор дрону почав виводити українського воїна, на шляху зустрівся ще один окупант, який вцілів під час удару.

"Росіянин не бачив нашу "пташку", на якій ще була одна граната, почав руками махати українському солдату, мовляв, повернись. Тоді "Кевін" скинув на окупанта гранату та затрьохсотив його, і далі продовжив виводити побратима до його підрозділу", — додав "Шеріф". 

Нагадаємо, раніше український військовий зенітного ракетно-артилерійського взводу 102-ї бригади ТрО з позивним "Адік" розповів, як працює система протиповітряної оборони. Боєць приєднався до Сил оборони 25 лютого 2022 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

20 грудня 2023

14:33 У Росії ухвалили рішення про вихід з УЄФА — що відомо

Актуальне по темі