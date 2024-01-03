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Буданов рассказал, какая страна помогала в организации обмена военнопленными

3 января 2024 19:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Буданов рассказал, какая страна помогала в организации обмена военнопленными
Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец и начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал детали об обмене пленными. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты помогали в организации.

Об этом Кирилл Буданов рассказал с места происшествия.

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Обмен военнопленными

Начальник ГУР МО подчеркнул, что спустя значительный промежуток времени удалось провести очень сложный обмен.

"Сегодня вернулись в Украину 230 ее защитников, среди которых есть и боевой медик, и защитники с острова Змеиный, с Чернобыльской атомной электростанции, которые еще в первые дни войны были захвачены, с Азовстали, пограничники, полицейские, нацгвардейцы, Вооруженные силы — то есть все абсолютно категории", — рассказал Буданов.

По его словам, этот обмен готовился очень долго. Участие в организации также принимала сторона Объединенных Арабских Эмиратов, и с ее помощью Украине удалось это сделать.

Напомним, сегодня, 3 января, в Украину вернулись более 200 воинов и гражданских. Все они находились в российском плену.

Также мы писали, что фотографии освобожденных из плена людей обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский. Среди 230 украинских людей есть 213 солдат и сержантов, а также 11 офицеров. Кроме военных, свободу получили шесть гражданских.

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