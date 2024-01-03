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Зеленський показав фото військових і цивільних, яких вдалося витягнути з полону РФ

3 січня 2024 19:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський показав фото військових і цивільних, яких вдалося витягнути з полону РФ
Визволені з полону люди. Фото: Президент України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сьогодні Україна повернула з російського полону 230 українських захисників і цивільних. Серед тих, хто повернувся додому — солдати, сержанти та офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники, є оборонці Маріуполя і "Азовсталі".

Фотографії визволених з полону людей оприлудним Президент України Володимир Зеленський.

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Визволені з полону воїни і цивільні

Президент зазначив, що серед 230 українських людей є 213 солдатів і сержантів, а також 11 офіцерів. Крім військових свободу отримали шість цивільних.

"Дякую всім, хто дав цей результат! Ми памʼятаємо про кожного й кожну. І маємо повернути всіх", — зазначив Президент.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні, 3 січня, до України повернулися понад 200 воїнів та цивільних. Всі вони перебували в російському полоні.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони Росії заявили, що з України сьогодні повернули 248 військовополонених російських солдатів.

Також ми писали, що оператор дрона 95-ї бригади ДШВ за допомогою БпЛА зміг врятувати українського військовополоненого. За словами десантників, вони успішно відпрацьовували по позиціях, які зайняв ворог.

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