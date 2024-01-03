Зеленский показал фото военных и гражданских, которых удалось освободить из плена РФ

Освобожденные из плена люди. Фото: Президент Украины

Сегодня Украина вернула из российского плена 230 украинских и гражданских защитников. Среди вернувшихся домой — солдаты, сержанты и офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники, есть защитники Мариуполя и "Азовстали".

Фотографии освобожденных из плена людей опубликовал Президент Украины Владимир Зеленский.

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Президент отметил, что среди 230 украинских людей есть 213 солдат и сержантов, а также 11 офицеров. Кроме военных, свободу получили шесть гражданских.

"Благодарю всех, кто дал этот результат! Мы помним о каждом и каждом. И должны вернуть всех", — отметил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 3 января, в Украину вернулось более 200 воинов и гражданских. Все они находились в российском плену.

Напомним, в Министерстве обороны России заявили, что из Украины сегодня вернули 248 военнопленных российских солдат.

Также мы писали, что оператор дрона 95-й бригады ДШВ с помощью БпЛА смог спасти украинского военнопленного. По словам десантников, они успешно отрабатывали по позициям, которые занял враг.