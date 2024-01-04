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В ГУР рассказали, как оккупанты наказывают своих солдат за дезертирство

4 января 2024 13:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ГУР рассказали, как оккупанты наказывают своих солдат за дезертирство
Российские военные. Иллюстративное фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики не справляются с потоком санитарных потерь среди личного состава. Раненым оккупантам не дают отпусков из-за массового дезертирства.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

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Сообщение ГУР. Фото: скриншот

Больницы переполнены ранеными оккупантами

В ГУР рассказали, что гражданские больницы в оккупированных украинских городах, которые россияне используют как военные госпитали, переполнены.

"Лишение базовых медицинских нужд гражданского населения в порабощенных регионах Украины и перевод лечебных учреждений под военные нужды оккупационной армии Москвы результата не дало", — отметили в разведке.

В связи с этим российское командование решило отказывать в лечении российским бойцам, которые получили легкие ранения.

"Медицинскую помощь кое-как оказывают оккупантам с ранениями средней степени. А тяжелых из-за нехватки оборудования и квалифицированных специалистов отправляют в Россию", ― рассказы в ГУР, отметив, что доезжают не все.

Также в разведке рассказали, что проблемой для российской оккупационной армии стали предусмотренные после ранений реабилитационные отпуска для оккупантов.

Из таких отпусков возвращаются далеко не все, так что их все чаще запрещают. Теперь это еще один метод, которым российское оккупационное командование пытается помешать массовому дезертирству.

Ранее мы рассказывали, что начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал детали об обмене пленными. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты помогали организации.

Напомним, что Россия утверждает, что в отеле, пострадавшем от обстрела в Харькове, якобы были ликвидированы представители ГУР МО Украины. В самом ГУР опровергают жалкие заявления россиян.

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