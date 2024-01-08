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Россия возобновила работу советских отрядов "СМЕРШ", — британская разведка

8 января 2024 15:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россия возобновила работу советских отрядов "СМЕРШ", — британская разведка
Российские боевики отряда "СМЕРШ". Фото: российский телеканал "Эхо"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В конце 2023 года российские политики сообщали о возобновлении работы советского контрразведывательного подразделения "СМЕРШ". Уже в начале января 2024 года в открытом доступе появилась фотография, на которой изображены оперативники, которые, вероятно, имели нашивки "СМЕРШ".

Об этом говорится в новой сводке Минобороны Великобритании.

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Что известно об этом подразделении

По словам аналитиков, название подразделения является аббревиатурой от российской цитаты "смерть шпионам".

Отмечается, что такое подразделение основал советский диктатор Иосиф Сталин. Он функционировал с 1941 по 1946 года.

восстановление отрядов "СМЕРШ" в РФ
Сводка британской разведки. Фото: Минобороны Великобритании

Для чего это РФ

В британской разведке отмечают, что пока неизвестно, влияет ли такое название на какие-либо другие новые возможности или роль контрразведки РФ или же это просто замена такого названия.

"Впрочем, это еще один пример того, как российские власти сознательно внедряют восприятие российско-украинского конфликта в духе Второй мировой войны, и как они сосредотачиваются на якобы проникновении внешних угроз в РФ", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что для прорыва на южном направлении спецслужбы России, вероятно, готовят диверсионно-разведывательные группы. ДРГ могут быть сформированы на временно оккупированной территории Молдовы, так называемом ПМР.

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