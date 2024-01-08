Россия возобновила работу советских отрядов "СМЕРШ", — британская разведка
В конце 2023 года российские политики сообщали о возобновлении работы советского контрразведывательного подразделения "СМЕРШ". Уже в начале января 2024 года в открытом доступе появилась фотография, на которой изображены оперативники, которые, вероятно, имели нашивки "СМЕРШ".
Об этом говорится в новой сводке Минобороны Великобритании.
Что известно об этом подразделении
По словам аналитиков, название подразделения является аббревиатурой от российской цитаты "смерть шпионам".
Отмечается, что такое подразделение основал советский диктатор Иосиф Сталин. Он функционировал с 1941 по 1946 года.
Для чего это РФ
В британской разведке отмечают, что пока неизвестно, влияет ли такое название на какие-либо другие новые возможности или роль контрразведки РФ или же это просто замена такого названия.
"Впрочем, это еще один пример того, как российские власти сознательно внедряют восприятие российско-украинского конфликта в духе Второй мировой войны, и как они сосредотачиваются на якобы проникновении внешних угроз в РФ", — добавили в сообщении.
Напомним, ранее спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что для прорыва на южном направлении спецслужбы России, вероятно, готовят диверсионно-разведывательные группы. ДРГ могут быть сформированы на временно оккупированной территории Молдовы, так называемом ПМР.
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