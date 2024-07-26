Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія використовує дешеві безпілотники для атак на Україну — яке їх призначення arrow

Росія використовує дешеві безпілотники для атак на Україну — яке їх призначення

26 липня 2024 18:07
Валерія Барановська - редактор
Війна в Україні — Росія використовує дешеві безпілотники під час атак
Безпілотник у небі. Ілюстративне фото: depositphotos
Валерія Барановська - редактор

Росія почала використовувати дешеві безпілотники для виявлення систем протиповітряної оборони України. Нові дрони, виготовлені з пінопласту та фанери, допомагають російським військовим визначати місця розташування українських мобільних груп та кулеметів, а також слугують приманками.

Про це повідомило видання Reuters у п'ятницю, 26 липня. 

Читайте також:

Росія використовує дешеві безпілотники для локалізації ППО України

Український військовий розвідник заявив, що Росія почала використовувати нові дешеві безпілотники під час далекобійних атак на Україну, щоб виявити протиповітряну оборону, зафіксувати пошкодження та діяти як приманки.

"Два нових типи безпілотників, які Росія використовувала в п'яти атаках за останні два-три тижні, включаючи нічний удар 25 липня, виготовлені з таких матеріалів, як пінопласт і фанера", — повідомив чиновник в інтерв'ю для Reuters.

Повідомляється, що один із них має камеру та українську SIM-карту для мобільного телефону, щоб надсилати зображення російським військовим.

"Вони визначають, де розташовані наші мобільні групи, де стоять кулемети, які можуть їх знищити. Вони намагаються отримати картинку, де розташовані всі наші засоби протиповітряної оборони", — сказав речник ГУР Андрій Черняк.

У матеріалі йдеться про те, що раніше невідомі подробиці, озвучені Черняком, стали ще одним доказом того, що РФ прагне адаптувати свою тактику та випробувати нові технології, щоб отримати перевагу під час щоденних ракетних та безпілотних ударів по українських містах та інфраструктурі.

Розроблені в Ірані ударні безпілотники Shahed, які летять до цілі і вибухають при зіткненні, стали основним засобом російських повітряних атак, оскільки вони почали використовуватися ще в лютому 2022 року. Україна ж у свою чергу всіма силами намагається приховати місцезнаходження своїх систем ППО.

За словами Черняка, нові російські безпілотники з камерами не несуть вибухівки, але дуже схожі на звичайні безпілотники Shahed і літають групами. Він додав, що другий новий тип безпілотників не містить вибухового заряду або містить лише невеликий заряд і використовується як приманка.

Оскільки з землі він практично не відрізняється від звичайного ударного безпілотника, його все одно потрібно збивати, щоб виявити, де розташовані українські системи протиповітряної оборони.

"Нові безпілотники, ймовірно, коштують лише 10 000 доларів за штуку, незважаючи на їхню велику дальність польоту, що робить їх набагато дешевшими у виробництві, ніж ракети протиповітряної оборони. БпЛА також можуть літати на висоті 1000 метрів, що робить їх поза досяжністю кулеметів та автоматичних гвинтівок", — сказав речник ГУР.

Нагадаємо, у Польщі з 1 серпня стартує операція EASTERN AURORA, метою якої є зміцнення протиповітряної оборони на східних кордонах країни. Операція має сприяти захисту від незаконних порушень повітряного простору, особливо дронами та іншими безпілотниками.

Раніше ми писали, що вночі 24 липня російський безпілотник перетнув кордон з Румунією та вибухнув поблизу населеного пункту, що розташований неподалік з Україною.

У НАТО звинуватили РФ у "безвідповідальності", але "жодних ознак" навмисної атаки там не побачили.

війна безпілотники ППО дрони війна в Україні ГУР Росія Повітряні Сили ЗСУ Шахед

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу