Війна в Україні — Росія використовує дешеві безпілотники під час атак

Безпілотник у небі. Ілюстративне фото: depositphotos

Росія почала використовувати дешеві безпілотники для виявлення систем протиповітряної оборони України. Нові дрони, виготовлені з пінопласту та фанери, допомагають російським військовим визначати місця розташування українських мобільних груп та кулеметів, а також слугують приманками.

Про це повідомило видання Reuters у п'ятницю, 26 липня.

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Український військовий розвідник заявив, що Росія почала використовувати нові дешеві безпілотники під час далекобійних атак на Україну, щоб виявити протиповітряну оборону, зафіксувати пошкодження та діяти як приманки.

"Два нових типи безпілотників, які Росія використовувала в п'яти атаках за останні два-три тижні, включаючи нічний удар 25 липня, виготовлені з таких матеріалів, як пінопласт і фанера", — повідомив чиновник в інтерв'ю для Reuters.

Повідомляється, що один із них має камеру та українську SIM-карту для мобільного телефону, щоб надсилати зображення російським військовим.

"Вони визначають, де розташовані наші мобільні групи, де стоять кулемети, які можуть їх знищити. Вони намагаються отримати картинку, де розташовані всі наші засоби протиповітряної оборони", — сказав речник ГУР Андрій Черняк.

У матеріалі йдеться про те, що раніше невідомі подробиці, озвучені Черняком, стали ще одним доказом того, що РФ прагне адаптувати свою тактику та випробувати нові технології, щоб отримати перевагу під час щоденних ракетних та безпілотних ударів по українських містах та інфраструктурі.

Розроблені в Ірані ударні безпілотники Shahed, які летять до цілі і вибухають при зіткненні, стали основним засобом російських повітряних атак, оскільки вони почали використовуватися ще в лютому 2022 року. Україна ж у свою чергу всіма силами намагається приховати місцезнаходження своїх систем ППО.

За словами Черняка, нові російські безпілотники з камерами не несуть вибухівки, але дуже схожі на звичайні безпілотники Shahed і літають групами. Він додав, що другий новий тип безпілотників не містить вибухового заряду або містить лише невеликий заряд і використовується як приманка.



Оскільки з землі він практично не відрізняється від звичайного ударного безпілотника, його все одно потрібно збивати, щоб виявити, де розташовані українські системи протиповітряної оборони.

"Нові безпілотники, ймовірно, коштують лише 10 000 доларів за штуку, незважаючи на їхню велику дальність польоту, що робить їх набагато дешевшими у виробництві, ніж ракети протиповітряної оборони. БпЛА також можуть літати на висоті 1000 метрів, що робить їх поза досяжністю кулеметів та автоматичних гвинтівок", — сказав речник ГУР.

Нагадаємо, у Польщі з 1 серпня стартує операція EASTERN AURORA, метою якої є зміцнення протиповітряної оборони на східних кордонах країни. Операція має сприяти захисту від незаконних порушень повітряного простору, особливо дронами та іншими безпілотниками.

Раніше ми писали, що вночі 24 липня російський безпілотник перетнув кордон з Румунією та вибухнув поблизу населеного пункту, що розташований неподалік з Україною.

У НАТО звинуватили РФ у "безвідповідальності", але "жодних ознак" навмисної атаки там не побачили.