Война в Украине — Россия использует дешевые беспилотники во время атак

Беспилотник в небе. Иллюстративное фото: depositphotos

Россия начала использовать дешевые беспилотники для обнаружения систем противовоздушной обороны Украины. Новые дроны, изготовленные из пенопласта и фанеры, помогают российским военным определять расположение украинских мобильных групп и пулеметов, а также служат приманками.

Об этом сообщило издание Reuters в пятницу, 26 июля.

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Украинский военный разведчик заявил, что Россия начала использовать новые дешевые беспилотники при дальнобойных атаках на Украину, чтобы выявить противовоздушную оборону, зафиксировать повреждения и действовать как приманки.

"Два новых типа беспилотников, которые Россия использовала в пяти атаках за последние две-три недели, включая ночной удар 25 июля, изготовлены из таких материалов, как пенопласт и фанера", — сообщил чиновник в интервью Reuters.

Сообщается, что у одного из них есть камера и украинская SIM-карта для мобильного телефона, чтобы отправлять изображения российским военным.

"Они определяют, где расположены наши мобильные группы, где стоят пулеметы, которые могут их уничтожить. Они пытаются получить картинку, где расположены все наши средства противовоздушной обороны", — сказал спикер ГУР Андрей Черняк.

В материале говорится, что ранее неизвестные подробности, озвученные Черняком, стали еще одним доказательством того, что РФ стремится адаптировать свою тактику и опробовать новые технологии, чтобы получить преимущество во время ежедневных ракетных и беспилотных ударов по украинским городам и инфраструктуре.

Разработанные в Иране ударные беспилотники Shahed, летящие в цель и взрывающиеся при столкновении, стали основным средством российских воздушных атак, поскольку они начали использоваться еще в феврале 2022 года. Украина же, в свою очередь, всеми силами пытается скрыть местонахождение своих систем ПВО.

По словам Черняка, новые российские беспилотники с камерами не несут взрывчатки, но очень похожи на обычные беспилотники Shahed и летают группами. Он добавил, что второй новый тип беспилотников не содержит взрывного заряда или содержит лишь небольшой заряд и используется в качестве приманки.



Поскольку с земли он практически не отличается от обычного ударного беспилотника, его все равно нужно сбивать, чтобы обнаружить, где расположены украинские системы противовоздушной обороны.

"Новые беспилотники, вероятно, стоят всего 10 000 долларов за штуку, несмотря на их большую дальность полета, что делает их гораздо дешевле в производстве, чем ракеты противовоздушной обороны. БпЛА также могут летать на высоте 1000 метров, что делает их вне досягаемости пулеметов и автоматических винтовок", — сказал представитель ГУР.

Напомним, в Польше с 1 августа стартует операция EASTERN AURORA, целью которой является укрепление противовоздушной обороны на восточных границах страны. Операция должна способствовать защите от незаконных нарушений воздушного пространства, особенно дронами и другими беспилотниками.

Ранее мы писали, что ночью 24 июля российский беспилотник пересек границу с Румынией и взорвался вблизи населенного пункта, расположенного недалеко от Украины.

В НАТО обвинили РФ в "безответственности", но "никаких признаков" умышленной атаки там не увидели.