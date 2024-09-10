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Росія вночі атакувала Україну ракетами та БпЛА — які успіхи у сил ППО

10 вересня 2024 09:07
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Росіяни атакували Україну вночі 10 вересня — результати роботи ППО
Мобільна вогнева група відбиває атаки росіян. Фото ілюстративне: МВС України
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Повітряних силах України прозвітували про результати роботи у ніч на 10 вересня, коли російські війська атакували країну безпілотниками та балістикою. Деякі безпілотники збилися з курсу під час атаки.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ у вівторок, 10 вересня.

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Загалом Росія атакувала Україну у ніч на 10 вересня 48 засобами. Зокрема, по території України завдала удару балістична ракета "Іскандер-М", яку окупанти запустили з Криму. Також росіяни застосували протирадіолокаційну ракету Х-31П та 46 ударних безпілотників типу Shahed, які запустили з Курську та Єйську. 

Україна залучала авіацію та зенітні ракети, а також вогневі групи для відбиття нападу противника, внаслідок чого вдалося знищити 38 ударних безпілотників.

Війна
Результати роботи сил ППО України. Фото: інфографіка ПС ЗСУ

У Повітряних силах додали, що три російських безпілотники полетіли у некоректному напрямку: один з них полетів до Росії, а два — у напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА втратили з поля зору на території України, ймовірно вони впали через роботу засобів РЕБ. 

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.

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