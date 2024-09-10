Россияне атаковали Украину ночью 10 сентября — результаты работы ПВО

Мобильная огневая группа отражает атаки россиян. Фото иллюстративное: МВД Украины

В Воздушных силах Украины отчитались о результатах работы в ночь на 10 сентября, когда российские войска атаковали страну беспилотниками и баллистикой. Некоторые беспилотники сбились с курса во время атаки.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ во вторник, 10 сентября.

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Результаты работы ПВО в Украине

В общей сложности Россия атаковала Украину в ночь на 10 сентября 48 средствами. В частности, по территории Украины нанесла удар баллистическая ракета "Искандер-М", которую оккупанты запустили из Крыма. Также россияне применили противорадиолокационную ракету Х-31П и 46 ударных беспилотников типа Shahed, которые запустили из Курска и Ейска.

Украина привлекала авиацию и зенитные ракеты, а также огневые группы для отражения нападения противника, в результате чего удалось уничтожить 38 ударных беспилотников.

Результаты работы сил ПВО Украины. Фото: инфографика ПС ВСУ

В Воздушных силах добавили, что три российских беспилотника улетели в некорректном направлении: один из них улетел в Россию, а два — в направлении оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БпЛА потеряли из виду на территории Украины, вероятно они упали из-за работы средств РЭБ.

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях.