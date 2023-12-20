Росія запустила по Україні дрони — подробиці ворожої атаки ввечері 20 грудня

Ударні дрони "Шахед" у нічному небі. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Російські окупанти ввечері 20 грудня запустили по Україні ударні дрони "Шахед". Ворожі безпілотники рухаються з боку Херсонщини, а також з боку Курської області РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Атака декількох груп ворожих ударних БпЛА з півдня!

Напрямок руху з Херсонщини на Кривий Ріг", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про рух ворожих дронів 20 грудня ввечері

20:37 Повідомляється про атаку дронів з боку Курської області Росії. Декілька груп БПлА летять у напрямку Сумщини.

Повідомлення про рух ворожих дронів 20 грудня ввечері

21:08 Військові повідомляють про рух дронів у напрямку Кропивницького.

Повідомлення про рух ворожих дронів 20 грудня ввечері

21:10 Інші групи дронів перебувають у Сумській та Полтавській областях.

Повідомлення про рух ворожих дронів 20 грудня ввечері

Зазначимо, раніше повітряна тривога була оголошена по всій країні у зв'язку зі зльотом російських літаків МіГ-31 — носіїв балістичної ракети "Кинджал".

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