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Росія запустила по Україні дрони — куди вони прямують

20 грудня 2023 20:33
оновлено: 21:10
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Росія запустила по Україні дрони — подробиці ворожої атаки ввечері 20 грудня
Ударні дрони "Шахед" у нічному небі. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські окупанти ввечері 20 грудня запустили по Україні ударні дрони "Шахед". Ворожі безпілотники рухаються з боку Херсонщини, а також з боку Курської області РФ. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

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"Атака декількох груп ворожих ударних БпЛА з півдня!
Напрямок руху з Херсонщини на Кривий Ріг", — йдеться у повідомленні. 

Повідомлення про рух ворожих дронів 20 грудня ввечері
Повідомлення про рух ворожих дронів 20 грудня ввечері

20:37 Повідомляється про атаку дронів з боку Курської області Росії. Декілька груп БПлА летять у напрямку Сумщини. 

Повідомлення про рух ворожих дронів 20 грудня ввечері
Повідомлення про рух ворожих дронів 20 грудня ввечері

21:08 Військові повідомляють про рух дронів у напрямку Кропивницького. 

Повідомлення про рух ворожих дронів 20 грудня ввечері
Повідомлення про рух ворожих дронів 20 грудня ввечері

21:10 Інші групи дронів перебувають у Сумській та Полтавській областях. 

Повідомлення про рух ворожих дронів 20 грудня ввечері
Повідомлення про рух ворожих дронів 20 грудня ввечері

Зазначимо, раніше повітряна тривога була оголошена по всій країні у зв'язку зі зльотом російських літаків МіГ-31 — носіїв балістичної ракети "Кинджал".

Новина доповнюється... 

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