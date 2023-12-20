Росія запустила по Україні дрони — подробиці ворожої атаки ввечері 20 грудня

Росія запустила по Україні дрони — куди вони прямують
Російські окупанти ввечері 20 грудня запустили по Україні ударні дрони "Шахед". Ворожі безпілотники рухаються з боку Херсонщини, а також з боку Курської області РФ.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Куди прямують дрони
"Атака декількох груп ворожих ударних БпЛА з півдня!
Напрямок руху з Херсонщини на Кривий Ріг", — йдеться у повідомленні.
20:37 Повідомляється про атаку дронів з боку Курської області Росії. Декілька груп БПлА летять у напрямку Сумщини.
21:08 Військові повідомляють про рух дронів у напрямку Кропивницького.
21:10 Інші групи дронів перебувають у Сумській та Полтавській областях.
Зазначимо, раніше повітряна тривога була оголошена по всій країні у зв'язку зі зльотом російських літаків МіГ-31 — носіїв балістичної ракети "Кинджал".
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