Повітряна тривога 20 грудня — зліт винищувача ПКС РФ

Винищувач-перехоплювач МіГ-31 ПКС РФ в польоті. Ілюстративне фото: росЗМІ

По всій території України оголошено повітряну тривогу. Існує загроза застосування балістичних ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні

Повідомляється про зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31 — носія балістичної ракети "Кинджал".

Джерело: соцмережі

Станом на 20:38 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Джерело: alerts.in.ua

Оновлено о 21:18: повідомляється про посадку винищувача.

Джерело: соцмережі

Станом на 21:19 карта повітряних тривог виглядає наступним чином. Червоним позначені регіони, яким загрожує наліт дронів-камікадзе Shahed-136.

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що раніше повітряна тривога лунала у Київській області через загрозу від дронів-камікадзе.

Іранські безпілотники тероризували й південь України: тривалий час вони фіксувалися в Одеській області, але потім змінили курс і перемістилися в сусідні регіони.