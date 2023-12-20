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По всій Україні оголошено повітряну тривогу — ракетна загроза

20 грудня 2023 20:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Повітряна тривога 20 грудня — зліт винищувача ПКС РФ
Винищувач-перехоплювач МіГ-31 ПКС РФ в польоті. Ілюстративне фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

По всій території України оголошено повітряну тривогу. Існує загроза застосування балістичних ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ

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Повідомляється про зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31 — носія балістичної ракети "Кинджал".

По всій Україні оголошено повітряну тривогу — ракетна загроза
Джерело: соцмережі

Станом на 20:38 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

По всій Україні оголошено повітряну тривогу — ракетна загроза
Джерело: alerts.in.ua

Оновлено о 21:18: повідомляється про посадку винищувача.

По всій Україні оголошено повітряну тривогу — ракетна загроза
Джерело: соцмережі

Станом на 21:19 карта повітряних тривог виглядає наступним чином. Червоним позначені регіони, яким загрожує наліт дронів-камікадзе Shahed-136.

По всій Україні оголошено повітряну тривогу — ракетна загроза
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що раніше повітряна тривога лунала у Київській області через загрозу від дронів-камікадзе. 

Іранські безпілотники тероризували й південь України: тривалий час вони фіксувалися в Одеській області, але потім змінили курс і перемістилися в сусідні регіони. 

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