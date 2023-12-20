Повітряна тривога 20 грудня — зліт винищувача ПКС РФ

По всій Україні оголошено повітряну тривогу — ракетна загроза
По всій території України оголошено повітряну тривогу. Існує загроза застосування балістичних ракет.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Повідомляється про зліт російського винищувача-перехоплювача МіГ-31 — носія балістичної ракети "Кинджал".
Станом на 20:38 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:
Оновлено о 21:18: повідомляється про посадку винищувача.
Станом на 21:19 карта повітряних тривог виглядає наступним чином. Червоним позначені регіони, яким загрожує наліт дронів-камікадзе Shahed-136.
Нагадаємо, що раніше повітряна тривога лунала у Київській області через загрозу від дронів-камікадзе.
Іранські безпілотники тероризували й південь України: тривалий час вони фіксувалися в Одеській області, але потім змінили курс і перемістилися в сусідні регіони.
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